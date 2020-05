Carlos Zambrano reveló que un campeón del mundo con Alemania le pidió jugar en Boca

Compartir

Carlos Zambrano grabó una entrevista en vivo con su compañero de selección Christian Cueva y dejó algunos títulos interesantes. Entre muchos temas, reveló qué jugador campeón del mundo con Alemania en 2014 le reclamó que lo llevara a Argentina para jugar en Boca.

“Boca es otro mundo, otra galaxia podría decir. Es lo más querido aquí y en toda Europa. Imagina que hasta me escribió Lukas Podolski, tengo la conversación. Me dice ‘hermano, llevame a Boca, llevame a Boca’, dice. Le digo ‘hermano, encantado. Si lanzo tu nombre aquí puede explotar, ¿no?”, le contó el defensor xeneize a su compatriota en una nota que se viralizó en las redes sociales.

Podolski (34 años), quien jugó tres Mundiales y vistió las camisetas del Bayern Munich, Arsenal de Inglaterra e Inter de Milán, entre otros, se halla actualmente en el Antalyaspor turco. “Ahora él está en Turquía ahorita, está en Turquía Lukas. Hemos jugado con él muchas veces en contra y siempre hubo una buena relación por más que a él también más taba le metía igual, quedó una amistad ahí”, agregó Zambrano.

Lo cierto es que desde hace tiempo Podolski mira el fútbol sudamericano con cariño y hasta tuvo chances de firmar para Olimpia de Paraguay en el último mercado, club que finalmente se reforzó con el togolés Emmanuele Adebayor.

Sobre su estadía en Boca, Zambrano le explicó a Cueva que no pudo pagar un asado que les debe a sus compañeros de equipo por haber sido hospitalizado y por la cuarentena. En el partido contra Gimnasia La Plata que consagró al cuadro de Russo sufrió una fractura en su 7ma y 8va ostilla y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Sus compañeros le advirtieron que cuando se reanude la competencia tendrá que comprar la carne para tirar a la parrilla.

“El mejor 9 es Robert Lewandowski pero el que más me complicó a mí fue Ivica Olic. Me costó mucho. Yo era más joven y él ya era un viejo zorro. Prefería no jugar contra él, prefería estar en el banco”, confesó además Zambrano sobre el delantero croata. Y eligió a Mesut Özil como el mejor jugador con el que compartió cancha: “En Schalke le dije que estaba para el Real Madrid y llegó al Madrid el conchesumadre”.

Y después de asegurar que los mejores futbolistas del mundo son los sudamericanos, habló de Paolo Guerrero: “Es tremendo. Para cualquier defensa es… Ufff. A mí me encanta, acá me hablan siempre de él y hubo un rumor de que podía venir, me hubiese encantado”.