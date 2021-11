Carmen Barbieri reaccionó ante el encuentro entre Fede Bal y Laurita Fernández: «Se quieren»

Compartir

Esta semana se dio un encuentro fortuito entre Fede Bal y Laurita Fernández en un evento, lo que disparó un sinfín de rumores acerca de un posible acercamiento amoroso. La bailarina condujo una presentación a la que asistió el actor y en las redes sociales comenzó a especularse con un acercamiento entre los dos, pese a que ella está reconciliada con Nicolás Cabré. El tema se trató en Mañanísima (Ciudad Magazine), programa que conduce Carmen Barbieri, y la mamá de Fede opinó al respecto.

La panelista Estefanía Berardi contó que, al parecer, habría un distanciamiento entre Fernández y Cabré y que luego del encuentro en aquel evento, algo estaría pasando entre la bailarina y Bal. Otro panelista, Pampito Perelló tomó la palabra y le preguntó a la conductora qué opinaba acerca de la imagen y los rumores. Y Carmen no le esquivó al bulto

“Perdón, pero, ¿y Sofía Aldrey? La novia de Fede”, lanzó Barbieri con ironía. Sin embargo, luego de ese comentario, no dio mayores detalles acerca de cómo está actualmente la relación de la pareja, que superó una crisis meses atrás y volvieron a apostar al amor entre los dos. “Me parece genial que se vieron, porque ellos terminaron bien. También se llevan muy bien, se quieren y se respetan”, dijo Carmen, finalmente.

Y para distender la charla y tratar de correr el foco, la conductora dijo que si ambos se juntaran para trabajar como conductores, ella “no se los perdería”. Y agregó: “Los compro y los pongo de presentadores, pero hablo de Fede y Laura como pareja de show, no como pareja de vida”.

Acerca de Aldrey, Barbieri señaló: “Sofi es muy inteligente. Quizás es muy celosa, pero sabe manejar la situación”. También dejó en claro que guarda un buen recuerdo de Fernández pero que está muy feliz con la actual novia de Federico. Meses atrás, cuando Federico confirmó que se había reconciliado con su novia, Carmen manifestó estar muy contenta al respecto y remarcó que le tiene un gran cariño a Sofía: “Yo sé que hay un amor importante ahí”, dijo en aquel momento.

Fede y Laurita coincidieron en un evento relacionado al mundo gamer encendió las alarmas y generó desconcierto en Instagram. Todo surgió a raíz de videos y fotos donde se la ve muy compinche junto al hijo de Carmen Barbieri. Desde la cuenta de Instagram “@chusmeteando1″ se difundieron varias postales y algunos clips del momento en que los ex novios coincidieron sobre el escenario. Ambos asistieron a este encuentro en el que Laurita ofició como conductora.

