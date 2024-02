Carmen Barbieri sorprendió a Fede Bal en la función de Kinky Boots en Mar del Plata

Con su protagónico en Kinky Boots, Fede Bal es una de las figuras de la cartelera teatral de Mar del Plata. El actor se luce cada noche junto a Sofía Pachano y Germán Tripel, para llevar adelante este clásico de Broadway. Y en la función del viernes, mientras la ciudad festeja sus 150 años de historia, recibió la visita de su madre, Carmen Barbieri, un emblema del espectáculo argentino y una figura histórica en las temporadas de La Feliz.

Al finalizar la obra, el actor invitó a su mamá a salir de la butaca y sumarse a las tablas: “Una artista que todos quieren y todos amamos, pero yo más que ustedes. De ella aprendí todo de esta carrera y este oficio, y aprendo todos los días”, dijo Federico cuando lo interrumpieron los aplausos. Pero no hacía falta ponerle nombre a esa presentación. Su madre subió al escenario, recibió un ramo de flores, saludó uno por uno a los integrantes del elenco y protagonizó un paso de comedia con su hijo, que se negaba a saludarla para no pasarle su transpiración. “Es el talento que tiene este equipo maravilloso”, replicó la capocómica, haciendo valer sus años de oficio y experiencia de tantos años.

“Sean lo que ustedes quieran ser. Gracias”, saludó el protagonista y lo que siguió fue un improvisado cuerpo de baile, con Carmen en primer plano y el público de pie, que solo terminó una vez que se bajó el telón. Así, la conductora pudo mostrar en persona y ante su público la felicidad por el presente de su hijo, que destaca siempre que puede en su programa de televisión, donde lo único que lamenta es que Santiago Bal no haya podido disfrutar de esta actualidad.

Además de su gran momento profesional, Fede parece haber encontrado también la felicidad en el plano sentimental. Luego de haber protagonizado una escandalosa separación de Sofía Aldrey el verano pasado, el actor se alejó de las primeras planas y ahora lleva adelante una relación sosegada con la bailarina Flor Díaz. “Sentía que no podía estar en una relación estable o seria, y de fidelidad. Sentía que no eran para mí, que no podía hasta que de golpe apareció Flor”, destacó en una entrevista reciente con LAM.

“Estaba con una sensación de no querer estar más en pareja pero Flor me mostró un vínculo con una mujer que no conocía en el que realmente hay mucho amor, y libertad”, insistió Fede muy feliz y agradeció su vínculo con con la bailarina. “Esto no quiere decir que tenemos una pareja abierta o que cada uno hace la suya. Es un vínculo super cerrado”, aclaró.

Para que la felicidad sea completa, la relación cuenta con el visto bueno de Carmen, que ya conoció a su nuera y a su familia en una comida. “Es muy cálida. Me llamó después, me dijo ‘qué lindo que viniste’, ‘qué contenta estoy’”, cseñaló la conductora en Mañanísima y desmintió las versiones acerca de que no la quería conocer: “No le quería quitar tiempo a ellos”, alegó.

Ante la mirada atenta de su equipo, Carmen se deshizo en elogios para la bailarina y su familia y reveló el reparto de tareas gastronómicas: “Yo llevé los postres y Flor se encargó de todas las ensaladas”, expresó. Y resumió el estado de armonía del flamante vínculo: “Es encantadora Florencia y él está bien, tranquilo”.