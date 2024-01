Carrió reapareció con críticas al DNU de Milei y a la Ley Ómnibus

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, reapareció hoy con fuertes declaraciones en contra del DNU que firmó Javier Milei y la denominada “ley ómnibus”, sobre la que puntualizó que “contiene una delegación de poderes inmensos y excepcionales que resultan inadmisibles”.

En un comunicado titulado “dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada”, se indica que la ex diputada encabezó un encuentro de la fundación Hannah Arendt, en el que reconoció que ambas medidas fundamentales que anunció el presidente abordan temas positivos e importantes y se comprometió a su partido las apoyará.“Para garantizar previsibilidad, estabilidad, seguridad jurídica y derechos individuales debemos reencauzar las normas ya dictadas y las propuestas legislativas del Poder Ejecutivo, adecuándolas al régimen jurídico constitucional”, afirmó el partido de Carrió.

Pero advierte que “no podemos convalidar en paquete un decreto de necesidad y urgencia ómnibus porque la Constitución Nacional y la división de poderes son valores que sostenemos no importa quien sea gobierno u oposición”. “Creemos que es necesario preservar los aspectos positivos del DNU. Vamos a colaborar para que, mediante su apertura y debate, el Congreso de la Nación garantice las formas que la Constitución Nacional establece para la sanción de las leyes, respetando los valores republicanos”, continúa.

En el aspecto central de las críticas del partido de Carrió, señaló que la “Ley Ómnibus” estableció “reformas en importantes aspectos que merecen ser debatidos, pero también contiene delegación de poderes inmensos y excepcionales al Presidente de la Nación que resultan inadmisibles” y recuerda que “desde el inicio de nuestro partido en el año 2001 nos hemos negado a otorgar poderes especiales en los que “la vida, el honor o la fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna”.

“Esta no es una postura caprichosa o coyuntural, es una posición sostenida a lo largo del tiempo por Elisa Carrió y la Coalición Cívica desde la Convención Constituyente del 94, como así también en la “reforma administrativa y emergencia” del segundo período de Carlos Menem, los plenos poderes a Fernando De la Rúa y Domingo Cavallo, y las delegaciones propuestas con Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Julio De Vido, Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa”, recordó.

Y agregó que “la sociedad tiene derecho a saber qué estamos legislando” ya que la publicidad de los actos de gobierno “es un principio básico de la República. El paquete legislativo enviado por el Poder Ejecutivo tiene un sin fin de temas diversos y complejos que tendrán un impacto enorme en la vida de los argentinos que estudian, trabajan, invierten, generan y sostienen el empleo y la producción en nuestro país”.