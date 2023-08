Carrió reiteró su apoyo a Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio

El precandidato presidencial de la coalición opositora sumó en las últimas horas, en medio de la disputa con Patricia Bullrich, el respaldo de la líder de la Coalición Cívica

Primero fue el radical Facundo Manes y luego fue el turno María Eugenia Vidal. En los últimas días estratégicos de cara a las PASO del próximo domingo, ambos dirigentes se manifestaron a favor de Horacio Rodríguez Larreta en medio de la disputa en Juntos por el Cambio por la candidatura presidencial contra Patricia Bullrich. Y ahora se sumó Elisa Carrió.

La líder de la Coalición Cívica se expresó a través de las redes. “Creo en la fortaleza, la constancia y en el paso a paso. Por eso, creo en Horacio Rodríguez Larreta”, señaló Carrió. Y amplió: (Es) una persona que trabaja día a día, incansablemente para cambiar la Argentina. Es momento de sanar para salir adelante”.

A fines de junio pasado, Carrió había declinado su precandidatura a presidenta tras aceptar el ofrecimiento hecho por Rodríguez Larreta para encabezar la lista de postulantes al Parlasur. Por otro lado, el apoyo y el video que publicó este domingo tiene lugar tras el accidente isquémico transitorio que obligó a su internación en un sanatorio de la localidad santafesina de Esperanza hace varias semanas, situación que la alejó de la campaña proselitista.

A raíz de su tuit, Rodríguez Larreta salió a agradecerle su apoyo. “Me emocionan tus palabras, querida Lilita Gracias por tu apoyo y por tu acompañamiento incondicional. Vamos a seguir trabajando juntos, como siempre, por la República y por todos los argentinos”, escribió el actual Jefe de Gobierno porteño en su cuenta de Twitter.

Lo mismo hizo Gerardo Morales, precandidato a vicepresidente de Rodríguez Larreta, quien hizo hincapié en que no solo es necesario el apoyo de Lilita sino también “todos y cada uno para poder salir de este desastre”. Y agregó que lo unen a Lilita “los mismos valores y las ganas de transformar la república para siempre”.

La que se mostró bastante irónica con respecto a los recientes respaldos políticos que cosechó Rodríguez Larreta fue Patricia Bullrich, su rival en la interna del PRO. “Son dos votos”, minimizó acerca de los guiños hechos por Vidal y Manes durante una recorrida de campaña por Olavarría.

Toda esta movida a favor de Rodríguez Larreta que se vio en los últimos días elevó la tensión dentro de Juntos por el Cambio y hasta el propio ex presidente Mauricio Macri abandonó la neutralidad al criticar a la ex gobernadora por haber desdibujado su perfil político. También hubo fuertes expresiones de Juan Pablo Arenaza y de un dirigente hasta hoy cercano a Vidal, Cristian Ritondo.

El jefe de Gobierno porteño, por su parte, evitó por ahora contestar las críticas de su ex jefe político. Y cuando las declaraciones de Macri ya habían llegado a la mayoría de los medios nacionales, el alcalde porteño reunió a su mesa chica en una de sus oficinas.

“No entremos en esa”, sugirió uno de los dirigentes que frecuenta a Larreta. “Nosotros sigamos con nuestra línea. No confrontamos ni hablamos de los otros. Es un tema de él (por Macri)”, insistió otro de sus colaboradores. El jefe de Gobierno quería unificar criterio y evaluar con su mesa política una respuesta ante los dichos del ex Presidente. Buscaba sentirse seguro. Su táctica fue, como siempre, eludir una confrontación directa y capitalizar el respaldo de Vidal. “Para mí es un orgullo seguir trabajando, como hace 27 años, junto a María Eugenia”, manifestó el jefe de Gobierno en una entrevista televisiva.

