Carta abierta docente ante falta de respuesta salarial de Insfrán

Con la vuelta a clases luego del receso de invierno, desde la Comisión Directiva del Gremio de los Docentes Autoconvocados convocaron a una Asamblea de Delegados -con mandato escrito- para mañana a las 19 horas en la sede gremial; por ello desde el lunes bajaron la discusión a las escuelas y colegios consultando sobre qué estarían dispuestos a hacer los trabajadores ante la falta de respuestas de parte del gobernador Gildo Insfrán con respecto a la cuestión salarial.

Sebastián Tomás Patitucci, secretario de Prensa, Cultura y Comunicación del gremio, indicó que los trabajadores estamos terminando julio con un piso docente en Formosa de 160.000 pesos cuando el costo de la Canasta Familiar de junio fue de 232.000 pesos.

Indicó entonces que “ante esta situación hemos presentado el 12 de julio en Mesa de Entrada de Casa de Gobierno un Petitorio solicitando al gobernador Gildo Insfrán un incremento en el salario docente a partir del mes de julio que lleve a igualar la Canasta Básica de junio que según el INDEC fue de 232 mil pesos y también un mecanismo de actualización que resuelva esta situación agobiante que – producto de las políticas económicas- empujan a los trabajadores a la pobreza”.

Seguidamente aseveró que, luego de haber percibido los 160 mil de piso de junio los docentes nos encontramos empobrecidos y endeudados.

“Hemos esperando todo el mes de julio una solución del gobierno provincial que nos permita a los trabajadores de la educación acceder a un salario que cubra nuestras necesidades básicas de supervivencia y no tuvimos respuesta. El cronograma de pagos comienza en unos días sin novedades. Por eso debemos conversar y discutir qué hacemos frente a esa situación. Porque 160 mil es poco. Los docentes hemos aprendido que en cada paro y marcha que hemos realizado logramos ir mejorando nuestros ingresos. Como es la única forma que el gobierno escucha o ve nuestros reclamos es que bajamos la discusión en cada escuela para resolver como seguimos con nuestras demandas y si sumamos los reclamos que venimos haciendo en las calles con otras organizaciones en el marco de la unidad de acción”, finalizó diciendo Patitucci.

Carta abierta

de Voz Docente

al gobernador Insfrán

Por su lado, el secretario general del Gremio Voz Docente Manuel Pereyra a través de una carta abierta dirigida al Primer Mandatario provincial también hizo pública la preocupación por la situación de los trabajadores.

La misiva reza lo siguiente:

“Al Gobernador de la Provincia.

Dr. Gildo Insfrán

La Agremiación Voz Docente Recurre a la presente Carta Abierta en un nuevo intento por hacerle notar la difícil situación salarial de los empleados públicos de la Provincia y, en especial, del sector docente; aquél que según Usted hace de la ‘calidad educativa’ un pilar del ‘modelo formoseño’ y resulta fundamental para el avance exitoso de la alianza con la producción y el trabajo.

Pues bien, Dr. Insfrán, los sueldos docentes atraviesan una de las peores depreciaciones de las que se tenga memoria. La brutal pérdida de poder adquisitivo alcanza ya ribetes dramáticos, al punto que la enorme mayoría de los educadores, esos mismos que Usted considera claves para hacer de Formosa una Provincia pujante, se encuentra hoy por debajo de la línea de pobreza.

Recurrimos a esta vía en la esperanza de que el triunfo obtenido recientemente en las urnas no nuble su entendimiento y reacciones frente a la adversidad apuntada.

Los docentes le hemos puesto el hombre a las peores circunstancias económicas.

Pero no damos más .Literalmente.

Apelamos por ello a la sensibilidad que dice tener con los sectores más necesitados, para que otorgue un aumento salarial que ponga el bolsillo de los docentes a la altura del costo de la canasta básica de alimentos, por lo menos, ¿Es mucho pedir que a un maestro, una maestra, le alcance el sueldo para comer?

En sus manos está la decisión, Dr. Insfrán. De Usted depende que la docencia formoseña siga sosteniendo la patria chica con la dedicación de siempre, o desfallezca lentamente víctima de la injusta distribución de los recursos que mensualmente llegan a la provincia.

Dr, Insfrán, por favor no haga oídos sordos a tan justa petición”.