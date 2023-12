Casadei: «En materia de transporte público de pasajeros lo único que se escucha son excusas»

El concejal Enzo Casadei dialogó con el Grupo de Medios TVO acerca del paro de colectivos en Formosa y aclaró que lo único que se escucha son excusas al mismo tiempo que indicó que “debemos sentarnos a dialogar y ver de qué manera solucionar este problema”.

Casadei comenzó diciendo: “por lo pronto lo que se escuchan en los pasillos del HCD en relación al transporte de colectivos son puras excusas, tengo que entendido que la justicia ha ordenado que se cumpla con el servicio de emergencia, pero los gremios no lo acataron, de todas maneras, ese servicio estaría muy lejos de cumplir con las expectativas que tiene la gente en relación al servicio mismo”.

Y añadió “hay agujeros económicos importantes por la no llegada de fondos nacionales que nada tienen que ver con el Gobierno de Javier Milei, si con el de Alberto Fernández y Sergio Massa, además están en duda de si se va a recibir o no el bono para abonar el mes de diciembre, entonces el panorama es bastante desolador. Sé que están analizando algún tipo de medidas como para que se auxilie desde el Concejo Deliberante”.

“Lo cierto es que en materia de transporte lo único que se escuchan son excusas, ahora dicen que como ahora ya no es ministerio si no secretaria, todo se pone en duda y esto no necesariamente es así, porque lo que hay que hacer es gestionar los fondos”, acotó diciendo.

“El oficialismo provincial tiene legisladores en el Senado de la Nación, también en la Cámara de Diputados y cuando se pase el Presupuesto nacional es donde deben dar el debate para incluir los subsidios en este tema”, explicó el Edil.

Asimismo, manifestó que “los gremios nos habían acercado la propuesta de un fondo compensatorio para que solucione esta demora que siempre había generalizada en el pago del subsidio y cuando este llega se reestablecía el fondo, pero han hecho oídos sordos en todo este tiempo en materia de transporte, así que espero que ahora no se vengan a hacer los héroes del federalismo porque 4 años y con el mismo gobierno en los tres ámbitos no lo han podido resolver.

“Hay que blanquear los números y una vez que esto suceda tenemos que sentarnos a dialogar y ver de qué manera se puede solucionar y que no se corte por lo más fino que es en este caso un aumento en el costo, hay que buscar la manera de que así no sea porque el panorama económico es muy difícil y considero que el Estado debe estar para intervenir y solucionar este inconveniente”, cerró.