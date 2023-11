Casadei: «Hablar de un aumento en la tarifa del colectivo es una tomada de pelo»

El concejal de la ciudad, Enzo Casadei en contacto con el Grupo de Medios TVO habló sobre diferentes temas, entre ellos el pedido de aumento por parte de la empresa Crucero del Sur y aseveró que: “hablar de un aumento en la tarifa del colectivo es una tomada de pelo”.

Casadei comenzó diciendo: “hemos retomado las sesiones el día miércoles en el HCD capitalino y entiendo que fue solo una formalidad porque solo se han tratado algunas exenciones impositivas y la novedad pasaba por diferentes proyectos que han presentado desde el oficialismo o pedidos de terceros como fue el caso de la empresa Crucero del Sur que han tomado estado parlamentario y seguro dependiendo de la voluntad del oficialismo se tratará o no la siguiente semana cuando culminan las sesiones del periodo ordinario”.

Y acotó “consideramos que habrá sesiones extraordinarias porque quedó pendiente el tratamiento del presupuesto para el año que viene que entendemos que mientras no esté el presupuesto nacional y provincial, es muy difícil tratar el municipal porque no se sabe con qué fondos se cuentan”.

“De todas maneras, creo que el Ejecutivo Municipal lo tiene trabajado, faltarían algunos detalles que es lo que nos transmiten a nosotros y lo estaremos tramitando en extraordinarias”, ahondó.

Pedido de aumento

de Crucero del Sur

Acerca del pedido de aumento por parte de la empresa Crucero del Sur, explicó que lo curioso es que este sería el segundo pedido de aumento desde el último que ya le había otorgado el oficialismo a Crucero del Sur y es una locura porque en la sesión en la que ya estaba tratando un aumento, otro ingresaba.

Y añadió que “aún no hemos podido acceder a este expediente y como mucho será hasta el martes cuando en la Comisión de Transporte toquemos el tema, pero es un momento muy crítico no solo en el transporte, sino que fundamentalmente de la economía de la gente y agregarles un aumento de este tipo de servicios, es mucho”.

“La mejora del servicio de transporte no pasa por un aumento en la tarifa, pasa por un mejoramiento de las calles, pasa porque blanqueen de una vez por todas la famosa auditoria porque cada vez que lo escucho a Cáceres hablar muy suelto de la gestión que están haciendo con el transporte hay muy poca transparencia al respecto y no sé qué tanto miedo tienen de mostrar los números. Me parece que hablar de aumentar la tarifa me parece una tomada de pelo”, manifestó.

“Tuvieron 4 años para solucionar la inequitativa distribución de subsidios y morigerar así los aumentos y números del transporte en la ciudad, quizás ahora cuando asuma Javier Milei van a tener la excusa perfecta para hacerlo”.

La obra pública

Al respecto dijo “la obra pública ya está paralizada y siempre generan un desastre en la zona en que se encuentran estas. Hoy ya la obra pública ya está paralizada y esto tiene que ver con la falta de precios para la adquisición de materiales de construcción”.

“Además, lo que hace a Javier Milei, ha dicho mucho y dependiendo de en qué tramo de la campaña nos encontrábamos fue modificando algunas de sus propuestas u opiniones, de todas maneras, no sabemos qué hará con la obra pública y el presupuesto”, cerró.