Casadei: «No creo que en octubre se repitan los resultados de las PASO»

Este fin de semana, visitó el piso de Expres en Radio el concejal capitalino de la UCR Enzo Casadei quien además de mostrarse crítico al nuevo aumento del boleto de colectivos aprobado el jueves pasado con el voto del oficialismo, también se refirió a las elecciones de octubre e indicó que no cree que se repitan los mismos resultados que las PASO. “Este es un escenario distinto”, señaló.

Suba del boleto

Primero, el edil se refirió a la suba del boleto del transporte público de pasajeros que fue aprobado por el HCD el jueves ultimo con el voto positivo del oficialismo.

“El debate en sí, que arranca en la Comisión es muy poco serio y esto la gente lo tiene que saber”, comenzó diciendo y reconoció que por eso es importante que las sesiones del Honorable Concejo Deliberante puedan ser transmitidas en vivo a través de un canal institucional, lo mismo debe ocurrir con las sesiones de Comisiones que son de interés general. “Esto es necesario para que la gente vea cómo se trabaja, que exija sobre todo que se trabaje de manera seria y que queden expuestos las diferentes posturas, y sobre todo el proceso a través del cual se arriban a determinadas soluciones”, lanzó.

Cuestionó entonces que el oficialismo “te corre” con que hay que ser responsables porque a la empresa no le cierran los números mientras que “ellos no son responsables de nada, la culpa la tiene la guerra con Ucrania, la sequía, el FMI, Gabriel Hernández, Mauricio Macri, pero jamás ellos”.

Seguidamente, consultado por el costo del boleto aseveró el edil que “en Formosa se comparan con ciudades capitales de la región, como Resistencia, Corrientes o Posadas, que primero quiero aclarar que son plazas mucho más grandes, donde no hay monopolios, hay competencias y sobre todo servicio que medianamente funciona acorde a las expectativas del usuario. En Corrientes actualmente hay un debate para modificar el costo del boleto, pero la diferencia es que ahí hay audiencia pública donde participan todos aquellos que estén interesados o se vean afectados por la suba; sin embargo, acá se define una tarifa por un pedido”.

“Los aumentos se definen entre gallos y medianoche, y la verdad es que es muy poco seria la discusión”, asintió el mismo.

Cuando se le preguntó por la necesidad de una suba de tarifa debido a la inflación expuso: “estamos en el marco de una emergencia del transporte, tenemos una empresa intervenida, el Municipio lo que debe hacer es poner los números sobre la mesa. Vienen y nos dicen que la empresa pierde cien millones por mes, pero es totalmente ilógico, creo que ninguna empresa trabaja a ese nivel de perdida, entonces que dejen de tomar el pelo a la gente y blanqueen los números. Esconden la información, el resultado de la auditoria y sanciones a la empresa”.

Al hablar particularmente de su postura en torno a la suba insistió explicando que “cuando haces política, sobre todo cuando las papas queman como con este contexto de desastroso en términos económicos y políticos, desde la política se tiene que elegir por dónde pasa la solución y yo me opuse a que pase por cortar el hilo más fino que en este caso es el usuario. Si me dan a elegir entre cuidar los intereses corporativos de una empresa y el vecino yo me quedo del lado del usuario del transporte público de pasajeros”.

Crisis del transporte

Por otro lado, Casadei dejó en claro que ningún aumento de tarifa mejoró o solucionó el servicio, “es decir, la crisis del del transporte público es mucho más profunda que el valor del boleto y es ahí donde tenemos que mirar”.

“Yo creo que hay que redefinir las prioridades en el transporte, en la movilidad urbana en general”, sentenció y dejó en claro que es necesario rever y reformular las líneas de colectivos.

“La cuestión es muy compleja, pero si no hay voluntad del oficialismo de debatir soluciones de fondo vamos a seguir debatiendo el precio del boleto cada vez que Crucero del Sur pida aumentos”, aseveró.

Milei- Massa

En otro tramo de la entrevista, Casadei se refirió al ámbito nacional y lo que sucede con los candidatos a presidente, donde resaltó los dichos de la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich en cuanto al acuerdo político entre Sergio Massa y Javier Milei. “Es verdad lo que ella dijo que más que una polarización es un abrazo entre Milei y Massa, y acá en Formosa sucede lo mismo, porque por ejemplo el candidato a diputado nacional de Milei fue candidato en su momento a concejal por el Frente de Todos, tiene un montón de fotos con los dedos en ‘V’, proveedor del Estado, empleado, lo mismo pasa con su candidato al PARLASUR; ellos forman parte de la casta de la cual tanto reniegan”.

“No es menor que el candidato a diputado nacional de una lista que profesa la Libertad Avanza, que vienen con el concepto anti casta, tengan estos antecedentes. Porque un diputado de la nación y un senador para las provincias y los gobernadores son las herramientas que tienen para negociar un montón de cosas con un futuro gobierno nacional. Creo que a alguien con estos antecedentes no se le puede dar confianza, porque el día de mañana no habrá garantías de qué mano levanta”, continuó diciendo.

“Hay que estar preparados para los desafíos que uno quiere afrontar, hay que tener coherencia y sobre todo hay que tener un poco de conciencia histórica. Disiento mucho con aquellos que de un día para el otro descubrieron que el modelo formoseño no funcionaba cuando se le cortó el negocio”, afirmó el radical.

Elecciones en octubre

Finalmente, Casadei resaltó que en las PASO “como fuerza política no hemos perdido caudal de votos, hemos mejorado un poco”.

“Yo no creo que se repitan los resultados de las PASO porque en las tendencias anteriores tampoco se repitieron, este es un escenario distinto también porque son tres tercios, creo que vamos a tener dos candidatos que se van a cortar, nadie va a ganar en primera vuelta, es por lo menos lo que se avizora”, cerró diciendo el concejal UCR.