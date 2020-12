Caso Lisandro Ocampo: mujer pide justicia y que el asesino de su hijo que sigue libre sea detenido

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Elsa Rojas, madre de Lisandro Ocampo el joven de 17 años que fue asesinado hace más de dos años en el barrio Juan Domingo Perón, contó que la causa no avanza y que quien sería el autor del crimen continúa en libertad y “haciendo de las suyas” pese a que ya cumplió la mayoría de edad. Agregó además que vive con miedo porque ella y su familia fueron amenazadas por esta persona.

“El 30 del mes pasado hubo una audiencia por la causa de mi hijo pero yo no pude entrar a Tribunales, no me dejaron ingresar y me dijeron que tengo que tener papeles con el permiso. Soy la madre de la víctima y quiero saber cómo se encamina todo, tengo derecho a eso”, comenzó diciendo y agregó que “si bien ya declararon varios testigos, tanto de nuestra parte como la de la otra no hay otros avances”.

“Al momento que ocurrió el crimen yo estaba en el sur, pero ni bien me enteré vine a Formosa y alcancé a enterrar a mi hijo”, recordó y agregó además que “solo una persona quedó detenida, mientras que el otro sujeto era menor y por eso no lo detuvieron; actualmente ya cumplió la mayoría de edad, está libre y sigue cometiendo sus delitos, eso pasa también porque la madre lo apaña; es injusto todo lo que estamos pasando”.

“A los pocos días de lo ocurrido esta persona vino a mi casa en horas de la madrugada a presentarse y a amenazarme; me dijo que él mató a mi hijo y que iba a continuar con los otros. Del miedo no denuncié en ese momento, pero después le conté a una amiga y ella fue a la Policía para que vengan a hablar conmigo”, dijo la mujer.

Seguidamente indicó: “yo tengo miedo, temprano nos acostamos, tengo nietos chicos, a mis hijos no los mando ni al kiosco a comprar. Es un peligro porque atropella nomas y nadie le dice nada a él”.

“Yo soy una persona que vende frutas, desde hace años me dedico a eso, ahora debido a que me amenazaron temo por mi vida y debo pagar remis para poder ir a trabajar, antes me iba en colectivo pero como salgo a las cinco de la mañana ahora ya no lo hago más. Tengo que pagar $500 por día a los remiseros para que lleven y traigan”, confió.

El caso

Lisandro Gastón Ocampo de 17 años fue asesinado a puñaladas en el barrio Juan Domingo Perón, durante la madrugada del domingo 10 de junio de 2018.

Según se comunicó por parte de la Policía alrededor de las 5.20 de la mañana de ese domingo personal policial concurrió a un requerimiento por desorden en una vivienda ubicada en la manzana 18 del citado barrio. Al llegar junto a una ambulancia del SIPEC constaron el cuerpo sin vida de un joven en el patio de la casa. El mismo presentaba herida de arma blanca. Minutos después se logró la detención de dos hombres mayores de edad y la retención de un menor.

