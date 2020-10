Caso varados: la Provincia recurrirá el fallo de la Cámara Federal de Resistencia

Compartir

La Fiscalía de Estado adelantó que la provincia de Formosa recurrirá a través de un recurso de casación el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, que hizo lugar a un recurso de apelación en relación a tres personas que quieren ingresar sin respetar las prioridades.

El fallo judicial requería al Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 que “en un plazo máximo de 48 horas otorgue fecha cierta de ingreso a la provincia de Formosa para los accionantes”.

Durante una conferencia de prensa ofrecida en la tarde de este viernes en Casa de Gobierno, de la que participaron la fiscal de Estado, Stella Maris Zabala y el ministro de Gobierno, Jorge Abel González, se anunció que la Provincia recurrirá el fallo de la Cámara en virtud de que la decisión del gobernador Gildo Insfrán es defender la salud y vida de los 640 mil formoseños en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus.

La fiscal explicó que “hemos pasado de tener fallos que han rechazado habeas corpus en la justicia federal como en la justicia provincial y después fallos que han hecho lugar, dentro de ellos dos fallos adversos de la Cámara Federal de Resistencia. Es lógico que uno se pregunte por qué es esto, son interpretaciones que de ninguna manera compartimos, hemos explicado claramente cuestiones que no tuvieron respuestas en los pronunciamientos obtenidos”.

“Hemos dicho la competencia a rajatabla de la justicia provincial, la reivindicamos y además dijimos, incluso tuvimos fallos favorables, que el habeas corpus no es el procedimiento que debe utilizarse para tratar de lograr el ingreso a la provincia, porque es un instituto jurídico de carácter excepcional que tiene recaudos que no se han cumplimentado”, expresó.

“Nos dieron la razón los sucesivos rechazos que hemos obtenido de los habeas corpus. Ahora han cambiado de opinión, hemos obtenido también en todos los pronunciamientos salvo en dos, que el procedimiento sanitario que utiliza la Provincia es constitucional, que forma parte de la política sanitaria de la Provincia, que se hace en un contexto ordenado, por directivas nacionales y de infectólogos provinciales y especialistas nacionales”, fundamentó.

En este contexto, afirmó: “Nadie nos pudo responder hasta ahora, si tan mal se hace, si tan mal se trabaja, cómo es posible que la provincia de Formosa tenga un estatus sanitario como el que tiene. Hay que entender que cuando se toman decisiones, desde el lugar administrador, se toman para la población en general, con el objetivo de mantener la salud de la población”.

“Tengo la convicción de que se escribe historia y rendirán cuentas dentro de un tiempo quienes ponen en peligro a todos”, consideró la fiscal Zabala y pidió a los jueces reconsiderar su rol, tener una visión general del trabajo sanitario. “Juzgan un caso, pero dan directivas que pueden generar caos”, advirtió.

“Lo dijimos en varias oportunidades: qué pasa con la gente que espera, que está inscripta (esperando su turno para ingresar a la provincia) cuando se utiliza el procedimiento de la justicia y entran antes que los demás, ¿acaso no estamos vulnerando el principio de igualdad ante la ley?”, cuestionó.

La funcionaria reiteró interrogantes sin respuestas cómo qué pasará en caso de que la justicia ordene abrir y “se genere un caos en cuanto a la situación sanitaria”, con ciudadanos responsables que desde marzo cumplen a rajatabla con todos los protocolos de bioseguridad sugeridos por el -Estado provincial.

Destacó que “los mismos funcionarios del Chaco se quejaban de que la justicia no tuvo un rol a la altura de las circunstancias en esta situación, los que juzgan tienen que considerar la situación geográfica de la provincia de Formosa, no se trata solo de un caso puntual cuando hacen apreciaciones de carácter general, olvidándose que Formosa está ubicada en un enclave muy especial, Chaco con una situación epidemiológica difícil, Corrientes, Salta, el Paraguay, mientras acá se está luchando a brazo partido para conservar el estatus”.

Casación

“Tenemos la certeza de un Gobernador que tiene el timonel de esta situación y la llevará a buen puerto, porque se ha propuesto y lo logrará, de conservar la salud de todos los formoseños, y nosotros vamos a plantear la casación del expediente”.

“No sabemos si nos van a abrir esta posibilidad, quiero ser sincera porque acá está otra paradoja. En el procedimiento del habeas corpus nos convocan rápidamente, en horas tenemos que presentarnos, después tenemos que esperar que salga el fallo, esperar que salga la apelación, pero cuando tenemos que apelar, tenemos que cumplir los plazos porque se nos caen. Cuando queremos plantear una casación, tenemos que ver si nos permiten”, subrayó la fiscal.

Aclaró que “con toda humildad digo que esto no es una competencia de quien gana o quien pierde, no competimos si la provincia gana o pierde habeas corpus, luchamos por mantener una situación sanitaria que se ha probado que es lo que corresponde, esto es el desafío, lo otro es anecdótico”.

Al responder una consulta periodística sobre calificaciones como “gobierno insensible”, Zabala negó rotundamente tales acusaciones, y dijo que “se trata de contemplar cada situación, cada habeas corpus que tratamos, vemos la situación antes, tratamos de proponer lo que se puede. Es una falsa disyuntiva, que es engañosa, no es competencia ni insensibilidad, requiere de un trabajo conjunto”.

La funcionaria convocó a “pelear todos para el mismo lado, lo otro es falta de solidaridad social” y señaló: “El que no comprende lo que se dice es que nos salvamos todos o no se salva nadie, no entiende nada. Realmente por eso digo que estoy convencida de que la historia juzgará todo esto. Tratemos que sobrevivamos todos y resistir estas cuestiones, no es momento de posturas mediocres, ni de utilizar esta situación para sacar redito político, eso es de bajo nivel, nadie con pensamiento positivo quiere algo así porque nos perjudica a todos”.

González

A su turno, el ministro González pidió tomar conciencia de lo que es la política pública sanitaria que se mide con resultados. Recordó que de acuerdo a las proyecciones y los indicadores a nivel país, Formosa evitó el contagio de más de 12.000 formoseños y el fallecimiento de más de 300 comprovincianos con un trabajo conjunto entre pueblo y gobierno, que no puede dejarse caer.

“La Provincia tiene facultades para llevar adelante sus políticas sanitarias, que no fueron delegadas, que las ejerce con el poder que tiene, la ejerce de una manera coherente, porque desde el inicio de la emergencia el gobernador Gildo Insfrán planteó defender la vida de las personas. No nos movimos de eso”, explicó.

Manifestó que las medidas sanitarias se fueron estableciendo a medida que la situación lo ameritaba, y ante un panorama regional por demás complicado. Recordó González que fue así que se bloquearon localidades y ciudades que revestían riesgo epidemiológico porque así debía hacerse, fundamentadas en un criterio científico.

“El objetivo es proteger vida y salud, en el caso de que el virus ingrese al territorio, encapsularlo y mitigar sus efectos, es lo que estamos logrando, hemos bloqueado zonas, epidemiológicamente se confirmó que es así”, insistió.

En la misma línea, recordó el titular de la cartera de Gobierno que Formosa es la provincia con “menos casos de coronavirus, de todos los distritos, por las medidas sanitarias de protección que venimos desarrollando en todo este tiempo” y reiteró que no se trata de un “Boca-River, porque la vida no admite esas discusiones, excede en mucho el análisis anecdótico, va más allá, porque cuando lo discutimos en la casa, lo debemos hacer mirando a nuestros hijos, a las parejas, amigos, porque este virus seguramente cuando perdamos la posibilidad de mantener estas defensas que tenemos como Provincia, empezarán a haber ausentes que tienen nombre, apellido, historia. Podemos ser cualquiera de nosotros”.

Por último, González consideró que desde el gobierno de la provincia de Formosa se respeta la libertad de expresión, aunque aclaró que “no partimos de una perspectiva individual. Como responsables del gobierno tenemos una idea del conjunto, no podemos gobernar para pocos, establecemos pautas para la totalidad de la provincia, porque el objetivo central es el bien común”.