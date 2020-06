Catamarca: se negó a declarar el hombre que atacó brutalmente a palazos a una mujer

Compartir

Adrián Sebastían Luna está acusado de un delito grave. Para la justicia, quiso asesinar a palazos a una mujer el sábado pasado en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Técnicamente fue imputado de “homicidio en grado de tentativa” por el fiscal de Instrucción 2, Horacio Brizuela, quien quiso indagar al acusado pero sin mucho éxito: se negó a declarar por consejo de su abogado defensor.

Luna permanece detenido desde el día del violento ataque y está a la espera de que el fiscal resuelva si lo libera. “Él habría actuado en legítima defensa. No hay una intención homicida”, dijo al diario El Esquiú Arturo Herrera Basualdo, el representante legal de Luna, a pesar de que en el video se ve cómo su defendido luego de propinarle un palazo a la víctima y dejarla inconsciente en el piso, decidió pegarle un golpe más en la cabeza.

Todo ocurrió alrededor de las 11.30 de la mañana en el barrio San Antonio Sur, de la capital provincial. Allí, dos jóvenes identificadas como Nadia Soto (24) y Tamara Silva (26) llegaron a bordo de una moto que dejaron estacionada en la vereda de una casa, a la cual ingresaron. Al salir, se dieron cuenta que el vehículo había sido robado. La primera reacción de las mujeres fue acusar al vecino de la casa de enfrente. Ambas aseguraban que el hombre, Adrián Sebastián Luna, sabía quién o quiénes habrían sido los ladrones.

De acuerdo con el letrado, la filmación no muestra la secuencia completa y según dijo, Luna también fue agredido por las jóvenes. “El video no muestra que estaban alcoholizadas. Mi cliente no tiene nada que ver con el robo de la moto que lo acusaban. Él actuó al ver que agredieron a su madre. En todo caso habría un excesos en la legítima defensa pero el medio empleado fue el mismo que utilizaron para agredir a su madre y lo que sucedió después es fruto del mismo contexto de la agresión”, dijo el abogado.

En ese sentido, el letrado agregó: “Somos respetuosos de la investigación, pero vamos a aportar pruebas para demostrar que el que robó la moto no tenía nada que ver con mi cliente”. “Si bien la vida de la chica no corrió riesgo, no se trató de un hecho aislado, sino que todo sucedió en el marco de una agresión que recibió, por eso consideramos que la calificación es muy grave”, sostuvo Herrera Basualdo.

Las imágenes grabadas por un vecino de la zona son brutales y el sonido estremece. Muestran cómo el hombre noquea de un palazo en la cara a Nadia Soto, quien se desploma en medio de la calle. Ya en el piso, inconsciente, Luna la golpea nuevamente; esta vez de lleno en la cabeza. La víctima fue dada de alta pero tuvo que volver al hospital, de acuerdo con su madre, por fuertes dolores de cabeza. “En 20 días le van a volver a hacer estudios”, comentó la mamá de Soto.

En el video que se viralizó en redes sociales se ve cómo Tamara Silva junto a otro joven atacan a Luna golpeándolo con lo que parece ser el respaldo de una silla. Personal de la Comisaría 9ª intervino y le puso fin a la pelea, solicitaron una ambulancia para que Soto sea trasladada a un hospital y arrestaron al principal agresor y a dos individuos más: uno de apellido Astorga (18), señalado por entorpecer el procedimiento, y otro identificado como Gustavo Antonio Martínez (30), señalado como el verdadero autor del robo de la moto.