Catorce puntos de Tobías Gómez y quince de Benítez Gavilán en la victoria de San José

El Rojinegro, que contó con el debut de Gastón Córdoba, sufrió su primera derrota de la temporada, al caer como local ante Club Social y Deportivo San José por 74-68, en un encuentro válido por la novena fecha de la fase regular del Torneo Federal de Básquet. Los formoseños Tobías Gómez y Carlos Benítez Gavilán aportaron 14 y 15 puntos respectivamente.

Central Entrerriano se quedó sin invicto, pero se mantiene como único puntero de la División Entre Ríos con 17 puntos (8 victorias – 1 derrota), aunque apenas una unidad por encima de su verdugo, que es escolta con 16 (7-2).

La figura de la noche fue Agustín Silva del elenco visitante, intratable con los lanzamientos a distancia y goleador de la noche con 23 puntos, bien secundado por Sergio Ravina con 21, mientras que por el conjunto local, los máximos anotadores fueron Carlos Benítez Gavilán y Cristian Zenclussen con 15 y 14 tantos respectivamente.

San José tuvo una actuación sin fisuras y supo controlar el poderío ofensivo de Central, que por primera vez en toda la temporada no supera los 70 puntos en el goleo.

Esa faceta defensiva le permitió al elenco auriazul correr la cancha con comodidad y llegar al gol, aunque la principal vía anotadora de la visita, y que el conjunto local no pudo controlar, fueron los lanzamientos a distancia.

Los dirigidos por Martín Andem mostraron una efectividad del 58% (14-24), con un Agustín Silva intratable para la defensiva rojinegra, autor de 7 triples sobre 11 intentos, y un Ravina también efectivo a distancia con 5 bombas sobre 9 tiros.

Por su parte, Central no pudo imponer su mejor versión en defensa y a partir de ahí generar su vertiginoso juego de contrataque, como así tampoco mostró buenos números en los lanzamientos de tres (8/37).

El debut de Gastón Córdoba, el fichaje y regreso estrella que concretó Central a principios de semana, tampoco fue el esperado.

El ala-pivote de 26 años, que viene de jugar con Atenas de Córdoba la Liga Nacional, terminó con 4 puntos, 7 rebotes y 5 faltas personales.

Central Entrerriano mostró que es un equipo terrenal y un mal partido le costó la primera derrota en la temporada.

Entre Liga Argentina y Torneo Federal, el equipo de Mariano Panizza cortó un invicto de 18 partidos.

Ahora, el Rojinegro, que continúa puntero en la divisional, buscará recuperarse el próximo fin de semana, cuando visite a Ferro de Concordia, que ayer sumó su primera victoria en el torneo.

Ficha

Central: M. Gómez 11, C. Zenclussen 14, S. Puebla 7, C. Benítez Gavilán 15, M. Jovanovich 7(fi). M. Lado 3, G. Córdoba 4, A. Díaz 7. Entrenador: M. Panizza.

San José: A. Silva 23, T. Gómez 14, T. Leuze 0, L. Alfonso 7, S. Ravina 21 (fi), G. Sinconi 5, V. Cot 4, M. Laurido 0. Entrenador: M. Andem.

Parciales: 15-16, 30-33 y 50-53.

Árbitros: E. Corradini – L. Moreno.

Estadio: J. M. Bértora.

