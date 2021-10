Ceferino Reato presenta hoy en Formosa su libro «Los 70. La década que siempre vuelve»

Compartir

Ceferino Reato, el periodista y autor del libro «Operación Primicia» que retrata el intento de copamiento del Regimiento de Monte 29 por parte de Montoneros llegará hoy a Formosa para presentar su nuevo libro «Los 70’. La década que siempre vuelve» y participar del acto el 5 de Octubre.

Informó que hoy a las 18 horas en el Centro de Veterano del 5 de Octubre va a presentar su último libro «Los 70’, década que siempre vuelve, «donde incluye Operación Primicia, que fue el ataque del 5 de octubre 1975 de Montoneros al cuartel de Formosa, en la época de la presidenta Isabel Perón».

«Desde hace años que tengo ganas de volver a Formosa, siempre tengo el recuerdo de las entrevistas que hice para el libro Operación Primicia en el 2010 y si bien el nuevo libro ya lo presenté por zoom por la pandemia, esta va a ser la primera presentación presencial», contó.

A su vez el escritor dijo que «siempre pensé en volver años anteriores esperando que saliera la indemnización para los parientes de los soldados muertos; pero al final voy a tener que ir porque nunca salió a pesar de los proyectos de ley que se presentó y a pesar de que hay un decreto firmado por el ex presidente Mauricio Macri en los últimos días de su mandato y quedó para ser reglamentada por el gobierno actual».

Reato expresó que antes de escribir el libro «no sabía nada de esa asimetría, lo que había ocurrido, había noticias en internet sobre el ataque pero muy poca, entonces fui a Formosa a hacer las entrevistas, y al hablar con los veteranos me decían: ‘como es que usted no sabe que a los parientes de los subversivos les pagaron y a nosotros nada, estamos pobres como siempre….’, yo no lo podía creer en un principio y cuando regrese a Buenos Aires averigüe y efectivamente fue así».

«Los guerrilleros muertos en el combate después de haber ellos atacados el cuartel en democracia peronista, fueron considerados victimas de terrorismo de estado, por lo tanto los familiares cobraron una indemnización y en cambio los parientes de los saldados le dieron solo una pensión y eso fue plasmado en el libro que me trajo un montón de problemas en el año 2010, y eso hizo que yo apreciara mucho ese libro porque fue un descubrimiento de los veteranos y trascendió. Hubo una indignación muy grande respecto a esta situación y luego se puso en cuestión muchas de las indemnizaciones a las víctimas de terrorismo de Estado que no en todos los casos está bien asignadas y esta es una de ellas», sostuvo.

Asimismo señaló que «si bien ellos en Formosa son considerados héroes y defensores de la Patria, por lo tanto sus parientes tiene que ser compensado de la misma forma que fueron compensados los guerrilleros que atacaron el cuartel en democracia».

Y resaltó que «el Gobernador de la provincia siempre mantuvo el acto del 5 de octubre a pesar de las presiones que hubo en el Gobierno nacional para que no se realicé, pero siempre se espera un poco más de las autoridades»

«En este caso el gobernador (Gildo Insfrán) tiene tanta fuerza en el gobierno peronista a nivel nacional que una palabra en favor de la indemnización me parece que ayudaría a destrabar un decreto que está firmado», dijo Reato sobre la compensación a los familiares de los soldados muertos en el ataque terrorista.

