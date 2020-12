Celauro: “No tengo ningún drama en vacunarme, pero entiendo que hay prioridades”

Compartir

En el marco de la vacunación nacional contra el coronavirus, en comunicación con el Grupo de Medios TVO, Manuel Celauro, intendente de Clorinda -ciudad donde también se lleva adelante la vacunación- contó que “tenemos dos lugares de vacunación, uno es en la escuela 21 donde están las fuerzas policiales y el otro es el Hospital de Clorinda donde se vacunará a la gente de salud tanto pública como privada”.

Consultado si es que él se vacunará indicó que “todavía no me dijeron nada, me imagino que llegará después alguna directiva para los intendentes, ahora lo que se prioriza es a la gente de riesgo. En lo personal no tengo ningún drama en vacunarme, pero entiendo que hay prioridades”.

