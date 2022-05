Celeste Cid confirmó su separación de Iván Pierotti, tras cuatro años de noviazgo

Compartir

Reservada sobre su vida sentimental, Celeste Cid sorprendió con una confesión mientras brindaba una entrevista con Implacabales (El Nueve). Durante la charla reveló que se separó del artista audiovisual Iván Pierotti, con quien estuvo en pareja durante cuatro años. El flechazo entre ambos había surgido en 2018, pero recién la Navidad siguiente blanquearon su noviazgo con un romántico posteo. Sin embargo, decidieron seguir caminos separados y por estos días la actriz se concentra en algunos cambios que emprendió a nivel personal.

Desde un evento en un shopping de Recoleta, el cronista Diego Bouvet le consultó sobre su relación y la respuesta lo sorprendió. “Estoy sola y muy bien”, sentenció Celeste, y luego reflexionó sobre el presente que atraviesa. “Se puede ser libre estando con otro, porque el otro también es un espejo que nos hace ver un montón de cosas, y uno solo no tendría una consciencia de libertad”, expresó.

“A mí me está pasando ahora que digo: ‘Me gusta estar sola’. Es una elección que sea de esa manera”, aseguró. Cuando le consultó si está abierta a comenzar otro vínculo o prefiere mantener su soltería durante algún tiempo más, volvió a aportar una reflexión: “El amor no te lo trae siempre un otro, eso es una responsabilidad y en nuestra generación no nos han enseñado a cultivar el amor a uno mismo; generalmente eso se ve como un ego grande, y no va por ahí”.

La actriz es madre de André, fruto de su relación con Emmanuel Horvilleur, y Antón, de su noviazgo con Michel Noher. Conmovida por el crecimiento de sus hijos, la actriz de 39 años suele compartir algunas postales familiares en su cuenta de Instagram. A principios de mayo también le contó a sus más de 2 millones de seguidores que dejó un hábito que le hizo mucho daño hace a su salud en general. “6 meses sin fumar y una relación estable con el escalador”, lanzó en tono de humorada en una historia desde el gimnasio. Además, aprovechó para incentivar a otros a tomar su mismo camino: “Si estás pensando en dejar de fumar, es el momento”.

Luego de la publicación recibió muchos mensajes alentadores y sumó un mensaje esperanzador: “Si estás queriendo cambiar un hábito, soy la voz de tu conciencia diciendo: pequeños cambios sostenidos. Sí, podés”. Cabe recordar que esta semana Cid también dio su testimonio sobre la internación de Chano Moreno Charpentier, con quien estuvo en pareja entre 2012 y 2014. “Creo que todos tenemos un poder, o una fuerza, muy grande, y está bueno saber que uno tiene eso y que puede recurrir ahí”, comentó en diálogo con Socios del espectáculo (El Trece).

“A veces, lo que no hay son herramientas accesibles para llegar a ese lugar. Por eso, ahora se está poniendo un poco sobre la mesa el tema de la salud mental, que me parece muy necesario. Sobre todo, para plantear de qué manera”, sostuvo. “Yo cuando tuve mi problema de salud, que por suerte duró un año… las familias no saben a dónde acudir y que haya un sistema que acerque elementos es necesario; y creo que es inminente porque se está pidiendo hace un montón”, agregó.

“Estas cosas tienen algo de luz, porque yo digo: ‘Ojalá vengan a acomodar algo también’. Detrás de estas historias hay mucho dolor en las familias”, subrayó. Pese a su vínculo en el pasado con el cantante de Tan Biónica, prefirió no hablar puntualmente de su situación: “No quiero hablar de casos concretos, porque quiero ser respetuosa, pero ojalá que en breve pueda salir”.

