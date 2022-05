Censo 2022: Los menores de 35 años fueron los más reacios a completar el cuestionario

Compartir

Marcela Molinas, referente del ISEPCI en Formosa y a quien le tocó ser censista el día miércoles, en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de su trabajo como tal.

Molinas comenzó diciendo «fue un día muy largo y agotador. Me tocó la zona del barrio Fontana, por suerte conozco el lugar, muchas personas realizaron la encuesta de manera digital, menos de la mitad fue la cantidad que lo realizó de esa manera porque la página estaba colapsada desde el día lunes».

«Me han tocado 34 direcciones, la mitad habían realizado la carga de manera digital y fue realmente muy práctico porque solo con el código lo hemos fiscalizado. Había muchos adultos mayores que estaban solos en la casa y teníamos que explicarle bien como era todo», siguió.

«Lo que me decían con el tema de la carga online es que no les generaba confianza realizarlo de esta manera y han decidido esperar al día. Hay mucha gente que estaba reacia a completar el trámite, uno se da cuenta porque las respuestas son un poco mas directas, muchos estaban enojados, pero es algo que tenemos que hacer», explicó Molinas.

«Los más reacios a completar la encuesta fueron los jóvenes menores de 35 años, quizás los más grandes entienden que es una práctica que se debe llevar adelante cada 10 años, pero este grupo etario estaba como disgustado y no quería» señaló.

Consultada acerca de qué es lo que pudo ver, la censista contó que “en su mayoría los domicilios tenían varias familias en un mismo terreno, eso es lo que demoró un poco mas la carga de datos. Y acá se ve la realidad de que los hijos viven con los padres en un mismo terreno ante la imposibilidad de tener una vivienda propia»,

