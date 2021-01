Chaco For Ever ganó y le da pelea a Güemes

Compartir

En un partido muy complicado, donde Gastón Canuto se erigió como la figura de la cancha, For Ever logró superar este domingo por la noche a Sportivo Las Parejas por 2 a 0 y llega a la última fecha del grupo (ante Sarmiento) con chances de ganar la zona y luchar por el primer ascenso ante el ganador de la zona Sur del torneo Federal “A” de fútbol.

Los goles de Julio César Cáceres y César More le dieron al equipo de Cravero un necesario y esperado triunfo en condición de visitante (cortó una racha de un año y dos meses sin ganar afuera) y espera con las mejores expectativas al cierre de la zona Norte Clasificatoria.

La historia no será sencilla ya que Güemes venció 2 a 1 como local a Central Norte de Salta y sigue tres puntos arriba. El “Negro” deberá ganar el clásico y esperar que los santiagueños pierdan contra el “Depro” en tierras entrerrianas. En ese caso, los dos quedarán con 12 puntos, pero For Ever terminará primero por mejor diferencia de goles en la tabla general (hoy, +4 para el “Negro” y +3 para Güemes).

Sintesís

LAS PAREJAS (0): Emilio Rébora; Ángel Gómez, Augusto Seimandi, Julián Acosta y Franco Lapetina; Emanuel Ribero, Federico Pizzichini; Santiago Gutiérrez, Jerónimo Rodríguez, Daniel Salvatierra; Maximiliano Bochietti. DT: Leonardo Fernández.

FOR EVER (2): Gastón Canuto; Marcos Fissore, Rodrigo Lechner, Alan Giménez y Jonathan Medina; Renzo Riquelme, Emmanuel Giménez e Ignacio Ruano; Ricardo Villar; Diego Magno y Julio Cáceres. DT: Daniel Cravero.

Goles: 44PT Julio César Cáceres (FE), 33ST César More (FE)

Cambios: 26PT César More por Ignacio Ruano (FE), 20ST Mauricio Franciscangeli por Maximiliano Bochietti (LP), 21ST Emanuel Díaz por Renzo Riquelme (FE), 25ST Federico Cézar por Federico Pizzichini (LP), 28ST Ramiro Alderete por Diego Magno (FE), 28ST Claudio Santa Cruz por Ricardo Villar (FE), 32ST Tomás Gaitan por Jerónimo Rodríguez (LP)

Árbitro: Gastón Monzón Brizuela (Río Tercero). Asistentes: Mariano González (Santa Fe) y Rodrigo Lezcano Garcilano (Paraná). Cuarto: Jonatan Correa (Córdoba). Cancha: Sp. Las Parejas.

