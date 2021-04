Chiaraviglio arrancó su gira con triunfo y la mira en Tokio

Compartir

Linkedin Print

El saltador con garrocha santafesino Germán Chiaraviglio ganó la dorada en su primer torneo de la gira que inició por Estados Unidos, con vistas al Sudamericano del mes próximo en Buenos Aires y a su clasificación olímpica, que hasta el momento logra al estar 27 de los 32 del ranking.

El atleta olímpico Germán Chiraviglio ganó en Estados Unidos y al finalizar la competencia abrió el diálogo con deportes.gov.ar con este comentario: “Salté 5,50 metros y gané, después intenté 5,65 no pude, pero la realidad es que estoy muy cansado, bajé del avión a las 12 de la noche y terminé acostándome a las 2 de la mañana. Fue un vuelo larguísimo, desde Buenos Aires, así que para ser mi primer torneo está muy bien. La semana que viene competiré en Chula Vista, al sur de Los Ángeles y ojalá pueda mejorar las marcas. Mi objetivo es estar en los Juegos Olímpicos de Tokio”.

El reciente campeón nacional de salto con garrocha se quedó con la medalla dorada del torneo Bryan Clay Invitational, este sábado 17 de abril en Azusa, California. Y finalizada la competencia expresó: “Estoy contento porque estoy consistente, bastante estable. En cualquier momento puedo hacer una marca mejor, estoy muy metido; físicamente muy bien y cada vez mejor posicionado para Tokio, hoy soy el 27 del ranking, por ahora clasifico”.

El santafesino, que tiene como mejor registro personal un salto de 5,75m (para clasificarse a Tokio debe saltar 5,80 m. o estar entre los mejores 32 del ranking), avisó que todavía no proyecta su participación en los próximos Juegos Olímpicos y que tiene su cabeza puesta en el Sudamericano de Buenos Aires, del mes próximo: “Sólo quiero pensar en lo que viene próximamente y en seguir creciendo día a día. La clasificación a Tokio cierra en junio Mi foco hoy está en entrar, si lo consigo recién después pensaré en lo que pueda pasar en los Juegos”.

Y Chiaraviglio dejó su última reflexión, acerca del momento que personal que está viviendo: “Fui papá hace tres meses y lo estoy disfrutando mucho. Mi cabeza está puesta en el día a día, en entrenarme con todo y seguir mejorando marcas. Ahora estoy probando unas garrochas nuevas que creo que me van a ayudar a saltar un poco más alto”.

Su aparición en la elite de la especialidad comenzó en el Campeonato Mundial Sub-18 de 2003 y en el Mundial Sub-20 en 2006, más la medalla plateada del Mundial Sub-20 de 2004; lo que colocó entre los mejores atletas de la historia argentina.

Ganó ocho medallas en Sudamericanos (cuatro doradas), cinco en Iberoamericanos (también subiendo cuatro veces a lo más alto del podio) y cuatro en Panamericanos (tres doradas). Y fue olímpico en Beijing 2008 y Río 2016, siendo en Brasil finalista. Además ganó el premio Konex de platino en 2010, por ser elegido el mejor deportista argentino de la década; en 2018 fue abanderado de la delegación argentina en los Sudamericanos y ostenta el récord en Sudamérica bajo techo (5, 52 metros).

Compartir

Linkedin Print