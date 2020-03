Ciclismo: dos formoseños serán locales en el argentino de ruta

Compartir

Por cuarta vez Formosa organiza una competencia nacional de ciclismo, que tendrá como representantes locales a Moisés Durán e Ignacio Rodríguez, quienes expresaron que están contentos y con expectativas para el Campeonato Argentino de Ruta Categoría Junior.

El mismo se realizará del 5 al 8 de marzo, en la costanera capitalina y que reunirá a más de 200 ciclistas de diferentes ciudades del país.

Moisés Durán es un joven ciclista que en la categoría 2003 se alistará en la competencia nacional de ruta, que «si bien me estoy preparando en este tiempo en velocidad y no tanto en ruta, es una oportunidad de presentar a mi provincia y en ese sentido me siento con mucha confianza», enfatizó.

El año pasado en el autódromo de Viedma en el campeonato argentino de ruta consiguió el quinto puesto, siendo un ciclista con experiencia, lo cual es parte del semillero argentino con miras al selectivo Sub 23.

Justamente, por participar en distintas competencias ciclísticas que forman parte del calendario anual que organiza la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta, «muchos competidores a quienes conozco por el trajín de torneos, van a venir a Formosa. En el ámbito del ciclismo somos todos amigos, es una comunidad la que se conforma», contó sobre el ámbito amigable entre los deportistas de esta especialidad deportiva.

En tanto, Ignacio Rodríguez, tiene 13 años y está haciendo sus primeras armas en el deporte, por eso para él «es un evento muy importante» y por tal motivo «estoy muy entusiasmado», al comentar cuando conoció la noticia que el campeonato argentino de ruta junior se realiza en la ciudad de Formosa.

En la categoría 2006, modalidad pelotón, se alista el juvenil formoseño, quien además tiene como instructor a su padre Héctor Rodríguez, un hombre de trayectoria en el ciclismo formoseño.

Recordó aquellos tiempos, donde participó en los torneos de ruta «que se hacían en tierra, así como la doble Mojón de Fierro, Doble Gauchito Gil, Doble Herradura; fue un momento con muchísimo auge de la especialidad» y que en la actualidad «se está recuperando a partir de la organización de estos eventos», dijo entusiasmado.

Agradeció a las autoridades provinciales que hacen posible organizar un torneo nacional «no es algo común, y además tenemos el privilegio de tener una hermosa costanera con vista al río, y que muchos deportistas quieren venir y conocer este escenario que tiene Formosa».

Finalmente, Ignacio, que se alistará en la carrera de la modalidad Pelotón en el circuito costanero, serán un total de 35 kilómetros (7 vueltas a la costanera aproximadamente).

Mencionar que gracias al apoyo del Gobierno Provincial al deporte, la Asociación Ciclista Formoseña organiza con la fiscalización de la Federación Argentina de Ciclismo Pista y Ruta, el Campeonato Argentino de Ruta Junior que va desde la categoría 2008 a 2002 en la Costanera capitalina del 5 al 8 de marzo próximo.