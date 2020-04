Cientos de clubes de todo el país pusieron sus instalaciones a disposición del sistema sanitario

Compartir

Linkedin Print

Desde clubes de fútbol hasta centros deportivos barriales prepararon unas mil camas para recibir a pacientes afectados por el Covid-19 que necesiten cuidados leves o aislamiento preventivo.

Desde clubes de fútbol hasta centros deportivos barriales, 350 instituciones de todo el país ofrecieron al Estado sus instalaciones para recibir pacientes contagiados con coronavirus y colaborar con el sistema sanitario, al tiempo que preparan un millar de camas para cuidados leves o períodos de aislamiento.

Además de los 103 clubes profesionales registrados en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el país funcionan entre 15 y 20 mil instituciones denominadas como clubes de barrio, según el «Primer Relevamiento y Mapeo de Clubes de Barrio de la Argentina», realizado por la Universidad Nacional de Avellaneda y el Observatorio Nacional de Clubes de Barrio y Afines (Osecba).

En Bahía Blanca, tanto el club Olimpo como el centro de alto rendimiento «Dow Center», conducido por el ex basquetbolista de la selección argentina Juan Ignacio «Pepe» Sánchez, están disponibles, así como el Club Talleres de Mar del Plata, donde funcionará un centro de asistencia coordinado por la Secretaría de Salud municipal.

Desde la capital bonaerense, el club Gimnasia y Esgrima de La Plata puso a disposición de la provincia los predios de Estancia Chica, El Bosquecito, el Estadio Juan Carmelo Zerillo, el Polideportivo Víctor Nethol y la sede social como centros de atención o aislamiento en caso de colapso para casos de coronavirus. En la misma ciudad, clubes de rugby hicieron lo propio: La Plata Rugby abrió las puertas del inmenso predio de Camino Centenario; Albatros Rugby Club en la localidad de Hernández; el Club Villa San Carlos en Berisso; y en Ensenada, el Club Defensores de Cambaceres.

Dos clubes de San Vicente también se sumaron: el Deportivo San Vicente y el Social de Alejandro Korn dispusieron entre ambos de más de 150 camas para ser utilizadas; al tiempo que el Club Atlético Lanús, también en el sur del Gran Buenos Aires, conformó un hospital de campaña en los dos microestadios, que cuentan con 60 camas.

En la provincia de Córdoba, el emblemático estadio Mario Kempes fue reacondicionado con la instalación de 115 camas y un dispositivo sanitario con el objetivo de recibir a personas que hayan superado el coronavirus pero necesiten permanecer aisladas. También pusieron a disposición sus instalaciones para llevar adelante campañas de vacunación los clubes Belgrano, Talleres, Instituto, Racing, Unión San Vicente, Medea, General Paz Juniors , Las Palmas, Estudiantes de Río Cuarto y San Martín.

El estadio municipal Vicente Polimeni de Mendoza ya tiene armadas 52 camas. En Trelew, el club social y deportivo Huracán hizo lo propio poniendo a disposición la totalidad de sus instalaciones.El club Guillermo Brown, de Puerto Madryn, también ofreció sus instalaciones, así como en Comodoro Rivadavia, tanto el club Huracán como el Jorge Newbery, ofrecieron espacios.

En la ciudad de Neuquén, la Asociación de Fútbol Veteranos y el gimnasio del barrio Z1 abrieron las puertas de sus sedes para convertirlas en centros de contingencia con 150 camas en ambos lugares. A ellos se suman el Club Independiente de Neuquén, el Club Atlético Neuquén, el Club Atlético Pacífico, el Centro Español de Plottier, el Neuquén Rugby Club y el Club Alianza de Cutral Có. En tanto, en la localidad de Centenario, el polideportivo Aldo Scrivani dispuso 150 camas, mientras que en Zapala el Club Tiro Federal preparó 200.

El club Gimnasia y Esgrima de Jujuy ofreció el Estadio 23 de Agosto. En Rosario, el Club Atlético Rosario Central ofrece sus dos hoteles de Granadero Baigorria y Arroyo Seco, y el Club Atlético Newell´s Old Boys, el suyo en el barrio rosarino de Ricardone, donde las autoridades sanitarias instalarán centros de aislamiento para pacientes leves.

También en San Juan se pusieron a disposición el polideportivo Marta Orellana de San Martín, el de Rodeo, el de Barreal y los predios de Pocito, Sarmiento, Caucete y Valle Fértil, además del estadio Papa Francisco de Jáchal, cuya tribuna fue desarmada y se podría utilizar además el helipuerto.

El club Almirante Brown de Lules, de Tucumán, con la ayuda del Ministerio de Salud, montó una sala con 60 camas mientras San Martín de Tucumán sumó sus espacios y Atlético Tucumán habilitó las instalaciones de su complejo para darle albergue a personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas.

En San Luis, los clubes Juventud Unida Universitario y Sportivo Estudiantes abrieron sus puertas, mientras que el Club Estudiantes, por su parte, puso a disposición su estadio ubicado en la zona céntrica de la capital puntana.