Cinthia Fernández cargó contra Jimena Barón

Las idas y vueltas en torno a Jimena Barón, en especial a raíz de su transgresor tema Puta, fueron uno de los temas que se trataron en Intrusos, a donde Cinthia Fernández fue como invitada. Súper filosa, la bailarina se despachó muy fuerte contra la cantante al recordar su trato personal: “Me parece una movida de prensa berreta lo que hizo con su tema, nos tomaron de tontos a todos. Ella se hace la copada y no es nada copada”.

Luego, arremetió: “Ella cobra muchísimo dinero, se lo merece porque porque trabaja para eso. En las provincias, por ejemplo tuvo muchísimos problemas en Salta, donde volvió a ir. Ella cobra 20.000 dólares por show”. En ese momento, en el estudio le reprocharon que de detalles respecto de los jugosos contratos de Jimena, pero Cinthia justificó sus dichos: “Cobra una fortuna y deja deudas en los hoteles de tipo 10.000 pesos que después no quiere pagar. Porque consumen alcohol y van con un gran equipo. Además, se quejan de los ruidos molestos”.

Al final, Cinthia Fernández también fue crítica con el flamante tema que lanzó Jimena Barón en medio de la polémica por la promoción con afiches similares a los que que se pegan en las calles y ofrecen prostitución: “El producto de ella es pegadizo, pero la canción no tiene mensaje”.