Cinthia Fernández criticó a Matías Defederico por su nuevo proyecto laboral

Cinthia Fernández y Matías Defederico están enfrentados hace años en la Justicia debido a la crianza de sus tres hijas, Bella, Charis y Fracesca. La popular bailarina se ha caracterizado por contar públicamente los problemas que atraviesa en lo relacionado con su reclamos por las deudas constantes en las cuotas alimentarias, así como en las dificultades que transita para la comunicación y las visitas paternas a sus pequeñas.

En esta oportunidad, la panelista de Nosotros a la mañana (El Trece) volvió a expresar su enojo al enterarse de que su ex se había ido de vacaciones a la costa argentina luego de haberle depositado $55 mil de cuota alimentaria por las tres niñas. “Estoy hinchada porque soy mamá y papá. Si te vas a Mar del Plata seguro que gastás más que $55 mil”, señaló angustiada en una entrevista con el programa de espectáculos A la tarde, que conduce Karina Mazzocco por la pantalla de América.

Además, la mediática explicó que por los estados de WhatsApp descubrió que Defederico se involucró con un proyecto laboral relacionado al rubro de la construcción. De esta manera, ella interpreta que sí tiene dinero para realizar este tipo de inversión. “Por estas estupideces y la falta de respeto a mis hijas, tengo ganas de escracharlo. Lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que me hinché las pelotas. Pero no estoy enojada. Es algo con lo que convivo”, dijo Fernández, furiosa.

Luego reveló que se olvidó de pagar las expensas y de repente le llegaron dos meses juntos. Cuando ingresó al home banking vio que Matías le había depositado los $55 mil. “Justo lo vi y me enojé, pero yo no cuento con esa plata… Serían un poquito más de $15 por hija. Si él puede mantener a tres chicas con eso…”, señaló con tono irónico. Al final, recordó que también hace unos años las dejó sin la obra social. “Esas son cosas con las que no se jode”, manifestó furiosa, ya que en el caso de que se enfermen es fundamental contar con esta prestación. También aprovechó para criticar al exjugador de fútbol por no comprarles a las tres pequeñas regalos por las fiestas de Navidad y Reyes.

Cabe recordar que hace un mes aproximadamente se había desatado un escándalo cuando llegaron las fiestas y la modelo no quiso que las nenas pasaran la noche con su papá. ¿El motivo? porque el año pasado tuvo que atravesar un episodio muy desagradable cuando sus hijas se quedaron a pasar el Año Nuevo con su padre.

En ese momento, según contó ella misma en sus redes sociales, tuvo que ir personalmente a buscar a dos de sus hijas a la casa de su expareja, por no poder comunicarse durante un largo periodo con él. En principio, durante la cena para despedir el 2021 y dar comienzo al 2022, la panelista se había mostrado orgullosa junto a su hija Francesca en sus stories de Instagram porque la nena había optado por quedarse con ella en la celebración. Sin embargo, las gemelas Charis y Bella habían decidido irse con su papá.

