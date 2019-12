Cinthia Fernández, lapidaria con Luciana Salazar tras su cena con Baclini: «Lo sigue buscando»

Compartir

A mediados de año, la relación de Cinthia Fernández (32) y Martín Baclini (36) comenzó a trastabillar, hasta que finalmente llegó la separación de la pareja. Con el dolor a flor de piel, en ese momento, la panelista de Los Ángeles de la Mañana señaló a Luciana Salazar (39) como uno de los detonantes íntimos, dada la estrecha relación de la conductora con el empresario rosarino.

El tiempo pasó, Cinthia y Martín mantuvieron el afecto, pero sin un vínculo amoroso concreto. Sin embargo, la noticia de que su exnovio salió a cenar con Luciana, molestó a Fernández y arremetió muy duro contra la blonda.

«Cinthia, tu ex estuvo cenando con Luli, el viernes», le comentó Ángel de Brito a su panelista, obteniendo una picante reacción: “Sí, me mandaron fotos por Instagram. Yo me entero de todo… A raíz de las fotos me enteré que ella lo sigue buscando. Le encanta”.

Indignada con Salazar, Cinthia dio detalles de un supuesto accionar de la rubia para estar cerca de Baclini este verano y criticó sin filtro, y sin revelar la identidad, al presunto nuevo amor de Luciana: «Estuvo averiguando adónde se iba a hospedar Martín en Punta del Este. Qué casualidad que sacó la misma cantidad de días y en el mismo hotel. Lo quiero contar a ver si lo cambia porque al hombre nuevo no le va a gustar. Es tan poderoso como fulero. Pero tiene una billetera gorda como le gusta a ella. Él es muy conocido. Ella no sale con mojarritas, anda con peces gordos, en este caso un bagre».

Tras advertir la bronca de Cinthia, las integrantes de LAM le recordaron que ella no está más de novia con el empresario. Y ella señaló: «Pero no me quedo tranquila porque a ella le gusta chichonear. Yo la solté a ella y él está separado». Acto seguido contó la última conversación íntima que tuvo con Martín, en la que no le cierra la puesta a la reconciliación: «Con él tuvimos una charla muy linda, pero muy triste. Yo le dije que viva lo que sienta vivir. Él es una persona muy especial. Hace 36 años que él está solo. Él me dijo que me ama, pero que lucha con un estilo de vida que llevó siempre… Me dijo que está muy enamorado de mí».