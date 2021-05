Circuito 5: vecinos no coinciden con el informe policial que afirma que los delitos disminuyeron

Compartir

Vecinos de la zona norte de la ciudad no coinciden con la información brindada días atrás por la Policía de Formosa donde se afirmó que en los primeros cuatro meses del año se notó una “disminución” de los delitos. “Evidentemente la información que manejan dista mucho de la realidad que vivimos los vecinos; por lo menos en el Circuito Cinco no se estarían aplicando los datos que difundieron”, lanzó uno de los vecinos que habló con el Grupo de Medios TVO.

Vale decir que, según datos proporcionados por el área de estadísticas de la Dirección General de Informática de la policía provincial, en los primeros cuatro meses del presente año, en comparación con igual período del año pasado, se ha notado una disminución importante en lo que respecta a los delitos contra las personas, la propiedad y la salud.

“Todos los días los vecinos somos testigos de hechos de inseguridad, o conocemos a alguien que fue víctima de delincuentes. No se puede negar esto, es moneda corriente. Yo no sé si tendrá que ver con la crisis económica a causa de la pandemia o qué, pero no es real que los hechos disminuyeron”, agregó el hombre.

Y continuó: “es mentira que durante los últimos meses bajaron los hechos, al contrario, y lo peor de todo es que suceden en cualquier momento del día. Los malvivientes ya no esperan que sea de noche para hacer de las suyas”.

Por su lado, una mujer que fue consultada por su opinión al respecto aseveró no estar de acuerdo ya que “no creo que los hechos hayan disminuido, y casi siempre son perpetrados por menores de edad que a veces son demorados por la Policía, pero recuperan la libertad en cuestión de horas para seguir cometiendo sus actos”.

“Lo que noto es que la Policía abocó a la mayoría de su personal a los controles por la emergencia de la pandemia, entonces quedan pocos para responder cuando los vecinos llamamos por algún ilícito”, aseveró otra persona y agregó: “mientras la Policía está en controles los ladrones hacen de las suyas. Hay menos presencia policial en las calles, ya no vemos más por ejemplo a los de la motorizada que solían recorrer por distintos puntos de la zona, tampoco la camioneta recorre, entonces esta situación lógicamente que es aprovechada por los malvivieres que están al asecho de que uno se descuide para robarte lo que sea, no importa si te tienen que tirar de la moto por un celular”.

Asimismo, un comerciante que tiene su negocio ubicado en la manzana 18 del barrio Eva Perón recordó que días atrás sucedió un robo a mano armada que sorprendió a todos por la hora y porque “no estamos acostumbrados a eso”.

“Cerca de las 10 de la mañana delincuentes se animaron a entrar a punta de pistola en un local que vende celulares”, recordó el mismo.

Agregó que le sorprendió la magnitud del hecho porque “nunca antes pasó, y sobre todo nos sorprendió el horario”.

“Muchos locales no tenemos cámaras de seguridad, y somos conscientes de que tenemos que cuidarnos mucho porque con el tema de la pandemia vemos color de hormiga la situación”, indicó.

Informe oficial

Según el informe oficial a diferencia de lo que ocurre en otros distritos del país, en estos primeros cuatro meses del presente año (enero, febrero, marzo y abril ) se registraron menos hechos delictivos en la provincia, en comparación con igual periodo del año pasado, donde las estadísticas marcan por un lado el arduo trabajo de la Policía provincial en seguridad sanitaria, que ubica a la fuerza policial, junto al personal de salud, en la primera línea de defensa contra la pandemia del COVID-19, y por otra parte el redoblado compromiso para lograr la disminución del delito en sus diferentes formas, cuyos resultados no serían los mismos si en la provincia no existiese una comunidad organizada por el modelo formoseño donde en las políticas públicas se articulan acciones de distintas índoles en la comunidad para disminuir al máximo el nivel de conflictividad, lo que termina siendo un factor predominante que influye en la seguridad.

En lo que respecta a los delitos contra la propiedad (robos, hurtos), tan solo en la ciudad de Formosa, en el 2020 se confeccionaron 1.692 causas judiciales y en este año 1580, marcando una reducción de alrededor del 5%, estando más del 80% esclarecido con el recupero de los objetos sustraídos y la aprehensión de sus

“Yo invito a quien quiera a que venga a recorrer los diferentes barrios del Circuito Cinco y hable con la gente, no hace falta que difundan datos que claramente no reflejan la realidad que vivimos los vecinos”, concluyó uno de los formoseños que brindó su testimonio.

