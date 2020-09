Ciudad Vóley confirmó la vuelta de Brian Melgarejo y se suma Agustín Ramonda

Compartir

Linkedin Print

La Liga Argentina está cada vez más cerca y si bien hasta el momento UPCN San Juan Vóley era el único en mover el mercado y que más rápido se movió, empezaron las definiciones en Ciudad de Buenos Aires.

Este jueves el club porteño oficializó la vuelta de Brian Melgarejo. El punta formoseño viene de temporadas en Monteros Vóley, Libertad Burgi Vóley y Bolívar Vóley y ahora regresa al club de Núñez donde además disputó los últimos torneos metropolitanos.

Por su parte, una de las caras nuevas de Ciudad es el cordobés Agustín Ramonda, quien también llega proveniente de Bolívar Vóley.

Si bien la idea de Ciudad es darle lugar a varios de los juveniles del club, ya cuenta con dos nombres de mayor experiencia y pasado reciente en uno de los equipos nacionales como lo es Bolívar.

Los repatriados: Santiago

Álvarez, Junior y Pablo Guzmán

En medio de una temporada con más de cien jugadores en el exterior, también hay lugar para los que vuelven a la Argentina. En este caso, UPCN San Juan Voley es el desafío importante para tres jugadores que no sólo regresan a jugar en el país, sino que nuevamente vestirán los colores del equipo sanjuanino tras su experiencia en el exterior.

Santiago Álvarez jugó la última temporada en Austria defendiendo los colores del VBC Weiz. No obstante, el opuesto neuquino optó en este año por la oferta de UPCN, equipo en el que militó y salió campeón durante su paso en la temporada 14/15, 15/16 y 16/17.

Pablo Guzmán, por su parte, disputó las últimas dos ligas en el exterior. En la 18/19 se instaló en Finlandia para jugar en el Raision Loimu y, un año más tarde, pasó al Nea Salamina Famagusta de Chipre. Pero para el central chubutense que también fue parte de River, Boca, Chubut Volley y Monteros, llegó la hora de regresar a San Juan donde defendió la camiseta de UPCN en las temporadas 15/16 y 16/17.

El caso de Junior es algo más particular. El central brasileño está instalado en San Juan y se nacionalizó argentino, pero también viene de jugar en el vóley internacional ya que lo hizo para el Apan Volei Blumenau en la Liga de Brasil 19/20. Junior brilló en UPCN entre el 2009 y 2014 y después continuó en la Liga Argentina con paso por Obras, Bolívar y Libertad.