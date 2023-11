«Claramente nosotros vamos a ser oposición al gobierno de Milei», dijo Fernando Carbajal

El diputado nacional, Fernando Carbajal dialogó con el Grupo de Medios TVO acerca de cual será el rol de la Unión Cívica Radical a partir del 10 de diciembre en la cámara de Diputados de Formosa y aseguró que ellos serán oposición al gobierno de la Libertad Avanza, » Claramente nosotros vamos a ser oposición al gobierno de Milei», aclaró el exjuez federal.

Carbajal comenzó diciendo: «el mensaje electoral fue muy claro, muy contundente esto es una obviedad porque creo que, si bien se avizoraba en algún punto la claridad y contundencia el triunfo de Javier Milei, supero las expectativas previas que existían».

«Si lo pensamos luego del resultado, parece bastante lógico porque era difícil pensar que un ministro de Economía que había llevado al país a esta situación pudiera ganar las elecciones, esto la verdad parecía casi irracional y terminó siendo racional eso hizo que Milei se imponga de la manera en lo que hizo», acotó.

«Nuestra postura, la del radicalismo es bastante clara, la venimos sosteniendo desde antes, hemos dejado que la sociedad decida y desde el día siguiente en que han pasado las elecciones generales, dijimos que nuestro rol iba a ser el de ser opositores a cualquiera de los que resultara electo y en ese camino estamos».

«El Comité Nacional de la UCR ha emitido un pronunciamiento, diciendo que vamos a ser una oposición democrática y republicana y estaremos acompañando a lo que tengamos que hacerlo y poniendo freno a aquellas cosas que no compartimos, esta en claro también que desde el punto de vista político que nos estamos reorganizando y vemos que será necesaria una reconfiguración de Juntos por el Cambio porque Macri y Bullrich han roto este espacio desde el momento en que de manera inconsulta armaron el frente electoral de cara al balotaje con Milei y es por ello que Juntos por el Cambio se está reconfigurando, La Coalición cívica manifestó que se considera fuera del espacio y el radicalismo también tomará esa misma postura», señaló el Legislador.

«En estos días seguramente, nos vamos a estar organizando para reconfigurar el bloque en la Cámara de Diputados. Claramente nosotros vamos a ser oposición al gobierno de Milei, no vamos a ser parte de su gobierno», explicó.

Indicó que seguro habrán cuestiones con las que estarán de acuerdo y otras que no, «me adelanto a decir que al parecer el futuro ministro de Justicia ah tomado mi lista de proyectos presentados y la tiró como una agenda de trabajo en el Poder Judicial de la Nación porque habla de la implementación de juicio por jurado, de la puesta en marcha del Código Procesal Penal de la Nación y hacer un Concejo de la Magistratura en donde los miembros full time y que sea más pequeño y con representaciones no políticos».

En otro tramo de la entrevista, explicó que como radicales entendemos que el Estado tiene un rol que cumplir, pero el estado del kirchnerismo amorfo que no cumple con sus funciones. Nosotros creemos en un estado moderno, eficiente que luche contra la corrupción, pero entendemos que hay mucho para hacer.

Privatizaciones

En cuanto a las privatizaciones anunciadas por Javier Milei, indicó que «hay áreas estratégicas que el mismo estado no puede abandonar, esto no quiere decir que nosotros creemos en un estado empresario, creemos que hay áreas que pueden estar en manos de los privados, no necesariamente tiene que ser todo público, pero no creemos en la privatización a mansalva como hizo el Menemismo en la década del 90».

Por último, manifestó que le pareció interesante a lo señalado por Francisco Paoltroni quien aseveró que le comenzarán a exigir transparencia a los gobiernos feudales, en eso coincidimos y nos parece que el Gobierno Nacional tiene que tener una postura firme al respecto.