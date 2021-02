Clase pública por la autonomía universitaria: “Vamos a defender a la UNaF siempre”, dijo Olmedo

Compartir

Con una masiva concurrencia frente al campus, en la Avenida Gobernador Gutnisky Nº 3200, ayer se llevó a cabo una clase pública en defensa de la autonomía de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), de la que participaron todos los claustros, exigiendo el cese de los atropellos por parte de sectores políticos, la realización de elecciones libres, la firma de convenio para que los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud puedan desarrollar las prácticas profesionales y que se destinen vacunas contra el COVID-19 a la comunidad universitaria.

En ese marco, el docente de la casa de la casa de estudios, Psgo. Rafael Olmedo, enfatizó que “la comunidad universitaria empezó a decir basta porque lo que está sucediendo en la UNaF es preocupante. Ya se han manifestado las organizaciones nacionales como la Federación Universitaria Argentina (FUA) y rectores que han enviado su solidaridad, ya que lo que está pasando es un atropello al sistema universitario argentino”.

“Hoy hay un sector político que se da cuenta que eleccionariamente no puede acceder a los distintos espacios de representación de la UNaF y acuden a la Justicia con artimañas y estrategias en complicidad con el Poder Judicial que dicta una medida de no innovar, paralizando todo el acto eleccionario”, rechazó.

Advirtió que “el fin que persiguen es no hacer elecciones en la Universidad, paralizar los cuerpos colegiados y los Decanatos y llamar a la intervención. Y nosotros como universitarios no lo vamos a permitir. Alumnos, egresados, docentes, no docentes y autoridades van a defender a la UNaF con uñas y dientes, porque no vamos a dejar que se avasalle a una institución tan democrática y emblemática para la provincia”.

Consideró “muy preocupante que el Gobierno provincial se haya manifestado y opuesto a la intervención de Formosa, cuando ahora piden la intervención de la UNaF, es la misma gente. Seguramente voy a tener amenazas y cartas documento, pero nosotros vamos a defender a la UNaF siempre, le guste a quien le guste”.

“Acá se hizo un ataque sistemático, porque no es solamente defender a la Universidad sino también defender la libertad, llamamos a la reflexión a esa gente que esta con el poder absolutista”, lanzó.

Por su parte, la secretaria general del Sindicato de Empleados Universitarios de Formosa (SEUF), Mercedes Santa Cruz, expuso que “nos hemos autoconvocado y sumado a la iniciativa del sector estudiantil que es la autonomía universitaria”.

En ese sentido, “realizamos una clase pública abierta que estuvo a cargo del reconocido Dr. en Historia Juan Ignacio Telesca, investigador del Conicet y docente de la UNaF, quien habló sobre la autonomía universitaria, la cual en este momento vemos vulnerada, ya que está queriendo ser avasallada por sectores del Gobierno oficialista que quieren ingresar a la Universidad de manera violenta e ilegal, con una metodología a ultranza porque no ven la posibilidad del llamado a elecciones”.

“Nos han coartado la posibilidad de acudir a comicios por medio de una judicialización ilegal, ya que no se han incumplido las formas ni las notificaciones”, apuntando que “se trata de dos actos que salieron, uno es el de no innovar y el otro una ampliatoria que han sacado para coartarnos la posibilidad de las elecciones, lo cual hace mucho ruido en la comunidad universitaria, teniendo en cuenta de que en plena feria judicial ellos tuvieron la posibilidad en la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco, de sacar el pedido para no hacer los comicios”.

Con este accionar “dejaron a la comunidad universitaria sin la posibilidad de algo que es totalmente democrático que en todas las Universidades se celebra y se respeta que es el hecho del acto eleccionario”.

“Es así que a través de esta clase pública hacemos una defensa de la autonomía universitaria y pedimos que se realicen las elecciones”, recalcó, ya que “creemos que no hay acto más democrático que un acto eleccionario”, donde “si ellos tienen el poder y el convencimiento con los compañeros pueden participar; no entendemos por qué aprietan y amenazan. Si no van a las urnas, ¿por qué recurren a la Justicia?”, planteó.

A su turno, la Prof. Griselda Correa, subsecretaria de Derechos Humanos, Género y Discapacidad de la UNaF, manifestó que “como Universidad estamos muy preocupados porque en una época de democracia se está tratando de avasallar todos los derechos y la autonomía universitaria por un gran malentendido con el Gobierno de Formosa”.

“Creo que se trata de un malentendido porque lo escucho siempre al gobernador Gildo Insfrán decir ‘no a la intervención’ y entonces no sé por qué piden la intervención en la UNaF”, sostuvo, señalando que “estamos pidiendo que la Universidad Nacional de Formosa mantenga su autonomía y, sobre todo, que se respeten los convenios que años anteriores teníamos”.

Explicó en esa línea que “la carrera de Enfermería no se acreditó porque la práctica para la misma y para técnico en Laboratorio de Análisis Clínicos se tiene que hacer sí o sí en un hospital público o sala pública y el Gobierno de la provincia no autoriza a los estudiantes a hacer esas prácticas; eso es algo que no podemos entender, ya que el Gobernador siempre habla de que los jóvenes formoseños se queden estudiando en Formosa, con lo cual por eso creo que se trata de un malentendido”.

“¿Cómo nuestro Gobernador no va a querer que los estudiantes de Enfermería de la UNaF no hagan las prácticas en los hospitales públicos? –indagó-. Recientemente salió en los medios la historia de una chica wichí que pudo estudiar en la Universidad pública, recibirse y volver a trabajar su comunidad. Entonces, ¿por qué hoy tenemos este problema? ¿Por qué los estudiantes de Ciencias de la Salud no pueden hacer sus prácticas”.

Por ello, “decidimos hacer una clase pública y manifestarnos de manera totalmente pacífica”, añadiendo respecto de las elecciones que “como dice el Gobernador, se ganan con los porotos, con lo cual las otras agrupaciones que quieran participar que se presenten, participen y ganen democráticamente, no hay problema. Lo que es sospechoso es que haya agrupaciones que no quieren que vayamos a elecciones”.

Estudiantes

Facundo Cabrera, presidente del Centro de Estudiantes Línea Azul de la Facultad de Humanidades, remarcó que “nos congregamos diferentes claustros de la Universidad, como estudiantes, docentes y no docentes, además de autoridades, para hacer una clase pública en defensa de la autonomía universitaria, la cual diferentes grupos políticos nos están queriendo arrebatar con diversas maniobras”

“Nos reunimos también para pedir la firma del convenio para los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, ya que les están poniendo trabas para la realización de las prácticas profesionales”, afirmó.

Agregó a su vez que “solicitamos que se puedan realizar las elecciones en los diferentes claustros de la Universidad” y que “el Gobierno provincial destine vacunas contra el COVID-19 para los alumnos de la UNaF, de manera de poder tener una semi-presencialidad y evitar la deserción”.

Finalmente, la enfermera universitaria Noelia Ramírez, tesorera del Centro de Estudiantes Lista Unidad de la Facultad de Ciencias de la Salud, subrayó: “nos manifestamos para poder ser escuchados y que cada uno de los estudiantes puedan realizar sus prácticas profesionales. Esperamos una respuesta favorable por parte de las autoridades de la Facultad porque los chicos están perdiendo tiempo y se trata de un derecho que tiene cada alumno el poder efectuar sus prácticas”.

“No le encontramos la lógica a que un estudiante de salud no pueda realizar una práctica que es fundamental para las carreras de técnico en Laboratorio de Análisis Clínico, Nutrición y Enfermería”, reprochó.

