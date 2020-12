Claudio Caniggia, furioso con Mariana Nannis: “Vive en una maraña de fantasías oscuras”

Compartir

Ni el dolor por la muerte de Diego Maradona, gran amigo de Claudio Caniggia, impidió que su ex esposa, Mariana Nannis, continuara con sus ataques contra el Pájaro y su actual pareja, Sofía Bonelli.

Nannis suele publicar fotos de Bonelli y realizar comentarios discriminatorios, que en el último tiempo van acompañados por rimas, como suele hacer su hijo, Alex Caniggia, en las redes sociales. “Te operaste toda y sos un escracho. El que te operó seguro estaba borracho. Ya todos saben que naciste muchacho. Si en el Conurbano te apodaron La Cacho”, fue uno de los recientes mensajes que publicó la ex esposa de Caniggia.

También apuntó contra el Pájaro con mensajes del mismo tipo. Junto a una imagen donde se lo ve a él en una playa junto a su actual pareja, escribió: “Estás muy gordo, parecés una ballena. Si te ve Greenpeace te protege, das pena. Parece que no te cuidan pero no me apena. Jodete por andar con el tro… del Faena”.

Fernando Burlando, abogado de Caniggia, ya había anticipado el jueves pasado que “esta situación de hostigamiento, discriminación y falta de contemplación hacia el prójimo” repercute en “una cuestión emocional” en su cliente y la pareja. Este viernes, el ex delantero confirmó que tomará medidas judiciales contra Nannis y también contra su abogado, Carlos Broitman, y realizó un duro descargo en diálogo con la periodista Andrea Taboada, quien lo reprodujo en el programa Los Ángeles de la Mañana.

“¿No entienden que tiene un desequilibrio mental que debería ser tratada psiquiátrica y psicológicamente? Lo que dice supera ampliamente la realidad, fomenta odio y violencia y no tiene respeto por nadie. Lo que dijo de Sofía es una barbaridad. ¿No lo entienden? Mariana está hace un buen rato pasando por momentos donde su desvarío es tal que vive permanentemente inmersa en una realidad paranoica, que es una maraña de fantasías oscuras surrealistas”, dijo Caniggia, según contó Taboada.

Previamente, también habló con Ángel de Brito, quien reprodujo los mensajes que le envió el ex futbolista: “Hay que condenar lo que dice, es un desequilibrio total lo de Nannis. Mi ex mujer supera todos los límites. Pedí pericias psicológicas por su desequilibrio emocional. Nannis está llena de odio”.

“Nunca la había visto a este nivel. No hay casos en el mundo de semejante desequilibrio. Está despechada y obsesionada. Todo esto es por no poder conmigo: como yo no le doy bola, sus ataques se dirigen ahora a mi pareja. Tiene cero credibilidad. Ella y su abogado no paran de decir mentiras”, agregó.

Respecto a las denuncias que Nannis le había hecho por violencia de género, él insistió en su versión: “Jamás le levanté la mano. Todas las denuncias son falsas y fueron desestimadas. Voy a querellar y le voy a pedir al doctor Burlando que querelle a Broitman”.

Bonelli, por su parte, prefiere mantener su bajo perfil. Se limita a subir fotos junto a su pareja y, tras la muerte de Maradona, le manifestó su apoyo al Pájaro. Él, con mucho dolor, había publicado una foto abrazado al Diez y escribió: “Así es y será para siempre, pa”. Y ella, en los comentarios, le dijo: “Te amo bebé, fuerza”.

