Clausuraron y pretenden desalojar taller de RTO del Parque Industrial

Ayer por la mañana fue clausurada por la Subsecretaria de Defensa al Consumidor, la única empresa en Formosa que realiza las revisiones técnica obligatoria, Interfor; la misma entró en un conflicto por su ubicación dentro de un predio en el Parque Industrial en un proceso de desalojo que se inició en el 2014 por no cumplir el requisito de ser una industria.

Guillermo Escobar, director del Parque Industrial, en contacto con el Grupo de Medios TVO explicó que “en este momento la empresa está con las puertas abiertas pero hay una restricción para entrar al Parque Industrial, ya que por medio de una disposición se estableció que solamente las personas y/o rodados que estén legalmente radicados en este lugar puedan ingresar”.

Asimismo aseveró que “se trata de una medida general puesto que desde hace 15 días venimos realizando un relevamiento de lo que es la parte interna del Parque Industrial donde detectamos gran cantidad de gente que no tiene nada que ver con las empresas legalmente radicadas en este lugar, por lo tanto tomamos esta medida que es de seguridad y salubridad”.

Negó que la medida tomada sea en contra de la empresa “INTERFOR” aunque recordó que “en 2014 nosotros iniciamos un proceso para que desaloje el Parque Industrial, atento a que no se trata de una industria. No tenemos nada en contra de la empresa, la misma puede realizar su actividad en cualquier lugar que desee e inclusive ahora puede garantizar su servicio por medio de su taller móvil”.

Reiteró que “esta es una disposición abarca a todas las empresa, porque el acceso es limitado. Solo pueden ingresar las personas que realmente acrediten que trabajan o que son proveedores. Esta medida es para tener un mejor control de seguridad y sanitaria dentro del Parque”

Escobar contó que hoy en el lugar “están radicadas 47 empresas, 10 más se están revisando los papeles y también tenemos 3 proyectos que se están estudiando si son factibles la radicación en el predio”.

A su vez, contó que “la empresa Interfor ocupa 6 inmuebles, con una superficie 21.600 m2 lo que impide que se radiquen otros emprendimientos”.

Por último expuso que “la empresa es un taller mecánico que hace la revisión del control vehicular y no está acreditada para funcionar en el Parque Industrial, desde el 2014 tiene iniciado un proceso de desalojo y próximamente estaría para sacar sentencia”.

INTERFOR fue

clausurado preventivamente

El arquitecto Edgar Pérez, funcionario a cargo de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario confirmó la clausura preventiva de los talleres de la empresa Interfor, ubicados en el parque Industrial de la ciudad de Formosa. La empresa tiene a su cargo la revisión técnica vehicular y otorga los permisos nacionales. Según se comprobó, no cuenta con habilitación comercial ni municipal.

“Esto nace de denuncias que recibíamos de situaciones que ocurrían con esta empresa, con talleres en el Parque Industrial. Un equipo de fiscalizadores fue al lugar, se trata del prestador de un servicio, tiene un costo. Lo que hace toda fiscalización cuando va a un local es pedir y es obligación del comercio tener la habilitación municipal a la vista para funcionar. Requerido esto por el personal, no tenía a la vista, ni tenía la habilitación municipal, lo cual presume que no puede operar, tampoco tiene la habilitación por parte de las autoridades del Parque Industrial, que es donde está enclavada la actividad”, explicó el funcionario.

“Para nosotros, no puede seguir funcionando, cuando no está habilitada por la autoridad local, ni tampoco por la Dirección de Parque Industrial. Se procede a la clausura preventiva hasta tanto presente ante la Subsecretaría todos los requisitos legales y formales para funcionar”, precisó.

Comentó Pérez que no obstante, la empresa recibió una autorización de la Dirección Provincial de Transporte el 31 de marzo de 2011 para “operar con una planta móvil de verificación técnica vehicular, porque la empresa comunicó que adquirió la maquinaria. Entonces a la tarea la puede hacer, porque tiene los elementos para realizar, porque la propia empresa lo dijo”, insistió.

“Al servicio lo puede prestar, lo que no puede hacerlo es en ese lugar”, graficó y agregó que “puede definir un lugar donde realizar la RTO a vehículos de todo porte y cumplir con esa obligación por la que fue autorizado por la autoridad nacional”.

Recordó Pérez que “esta empresa tiene un proceso de desalojo en curso, lleva más de 5 años, planteó una medida judicial, un amparo y la justicia todavía está analizando si lo hará lugar. Por eso sigue funcionando, lucrando con la actividad, tiene el monopolio. Todo titular de un vehículo debe ir ahí a hacer la revisión”.