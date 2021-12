Clorinda: apertura de la frontera con Paraguay se da con «las mejores condiciones sanitarias»

Compartir

Linkedin Print

El responsable del Distrito Sanitario Nº XII de Clorinda, el doctor Daniel González, se refirió a la apertura de la frontera con la República del Paraguay, asegurando que “las condiciones de ingreso están dadas”.

Sobre la habilitación del corredor seguro Clorinda-Puerto Falcón, sostuvo que “las condiciones fueron las más adecuadas posibles dentro de lo que es la seguridad y la barrera epidemiológica”.

“El trabajo a conciencia fue a través del Gobierno provincial con un excelente nivel de cobertura, lo que nos da un grado de tranquilidad de que las cosas se están haciendo de manera correcta”.

Agregó que “esto tiene que ir ocurriendo porque es el transcurso de la nueva normalidad, no podemos seguir teniendo cerrado”.

Señaló que esta es una “especie de prueba piloto con un cupo de ingreso diario de mil personas”, indicando que “vamos coordinando el engranaje con las distintas entidades nacionales y provinciales, sin olvidar que lo fundamental es la salud de las personas”.

A su vez, insistió en que la provincia no está liberada y recordó que existen limitaciones y restricciones. “Aparte del cupo, hay un horario de atención que es de 7 a 22 horas, y una serie de requisitos a cumplir”.

En referencia a esto último, detalló: “Para ingresar necesitan tener dos dosis de vacuna, una PCR negativa de no más de 72 horas y las personas extranjeras no residentes en Argentina, también deben tener un seguro médico de COVID-19”.

Además, informó que está la alerta y la vigilancia a través de todos los agentes sanitarios por parte de la provincia de Formosa, donde se trabaja para detectar la presencia de algún caso sintomático, es decir, un cuadro gripal, dolor de cuerpo o garganta, tos.

En estos casos “automáticamente a la persona se le realiza un test rápido y todo ese grupo con el que ingresó queda demorado hasta que se resuelva el caso”.

Además, la persona en cuestión es trasladada al hospital en donde se le hace una PCR cuyo resultado tarda 30 minutos, si da negativo se le entrega el certificado, se desbloquea la burbuja y el grupo continúa camino.

En caso de dar positivo, la persona quedará alojada en un CAS y los contactos estrechos tomarán los cauces que sean necesarios: si residen en la provincia serán trasladados hasta su localidad y posteriormente completarán la cuarentena ahí, mientras que si se trata de un extranjero no residente tendrá la opción de volver a su país de origen”.

Por último, el doctor González destacó la vacunación en toda la provincia, especificando que en Clorinda el nivel de inmunización es elevadísimo. “Cerca del 97% de la población objetivo cuenta con una dosis, el 85% con dos y cerca del 50% con tres”, concluyó.

Compartir

Linkedin Print