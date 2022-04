Compartir

El doctor Daniel González, director del distrito XII de Clorinda, se refirió a la vacunación antigripal pediátrica y a la inmunización contra el COVID-19.

El médico, destacó que “rápidamente todos los distritos sanitarios de la provincia han recibido la vacuna antigripal pediátrica”, aclarando que está “destinada a niñas y niños de seis meses a dos años, once meses y 29 días”.

Aseveró que esta campaña “es muy importante, porque se ha visto un brote de influenza en el país y en la provincia con síntomas respiratorios similares al coronavirus”.

En este punto, alertó que “esto hace que nos pongamos en vigilancia epidemiológica permanente, para disminuir el número de casos de problemas respiratorios, más en esta época”.

También, esbozó que es llamativo “que este año, ya en otoño se hayan presentado estos cuadros”, indicando que una de las causantes puede ser el cambio brusco de clima.

“Lo que queremos es proteger a nuestros niños”, sostuvo.

Debido a ello, subrayó categórico que “esta campaña es un trabajo realizado a través del Gobierno de Formosa que ha logrado tener un buen stock de la antigripal y de la vacuna contra COVID-19,” resaltando que algunos grupos ya están recibiendo la cuarta dosis.

Recordó que en esta oportunidad los beneficiarios son: “las personas que deben viajar al exterior y cuya cobertura de vacunas aplicadas no son reconocidas por los países de destino. Los mayores de 50 años que tengan las dos primeras dosis del componente Sinopharm y la tercera dosis (con cualquier vacuna), pero que haya sido aplicada hace no menos de cuatro meses. Y por último los inmunosupresivos mayores de 12 años en adelante con certificado médico”.

En este sentido, “puedo expresar con orgullo que Formosa tiene el mejor récord de cobertura de esta vacunación”, declaró el doctor y actual concejal de Clorinda.

Por otra parte, pidió particularmente a los padres que “tengan niños de uno a cinco años que revean y controlen el carnet de vacunación para comprobar si le falta la aplicación de alguna vacuna”.

Coronavirus

En otro orden, celebró: “Actualmente en Clorinda tenemos cinco casos de COVID-19 y ninguno necesita de internación ni se encuentra en un CAS, todos están en domicilios”.

Y amplió: “Esto es el resultado de un trabajo a consciencia enfocado en la prevención a través de la vacunación, una estrategia sanitaria puesta en marcha a través del Gobierno provincial del doctor Gildo Insfrán, quien siempre sostuvo que esta medida era la que iba a sacar adelante a la provincia”.

Finalmente, con seguridad concluyó: “Realmente funcionó, funciona y seguirá funcionando”.

