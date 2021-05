Clorinda: secuestraron más de 3.600 kilos de carne vacuna transportada sin equipo de refrigeración

Compartir

Durante un operativo en el barrio El Porteño de Clorinda, la Policía detectó que un camión trasladaba 3.605 kilos de carne vacuna sin contar con equipo de refrigeración que resulta obligatorio para la actividad, además de otras disposiciones vigentes.

El procedimiento se registró alrededor de las 13 horas del viernes, cuando personal del Destacamento El Porteño de la ciudad de Clorinda se encontraban realizaban tareas preventivas en sectores fronterizos del citado barrio.

Durante las acciones de protección y control, detectaron la circulación de un camión FORD F350 inmediaciones a la manzana 11.

Se identificó al conductor y acompañante del rodado, se verificó las documentaciones obligatorias para circular, observando que en la parte posterior trasladaba una cantidad importante de carne vacuna sin contar con equipo de refrigeración obligatoria exigida conforme legislación vigente para el transporte de producto cárnico.

Al solicitarle las documentaciones del producto que transportaba, el conductor expresó que no tenía ningún papel de la carne. Ante la irregularidad de no respetar la cadena de frío y las condiciones de salubridad, se solicitó colaboración al personal de la Unidad Regional Tres, trasladándose el rodado hasta la unidad operativa.

Con la presencia de testigos, un médico veterinario y personal de la Delegación Policía Científica, se procedió a verificar la carne, luego se pesó arrojando un peso total de 3.605 kilos, procediéndose el secuestro.

Al respecto se inició causa Contravencional con intervención del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Clorinda, disponiendo el Juez de Faltas que los alimentos sean depositados en una cámara frigorífica hasta tanto se determine qué hacer con el producto.

Por otra parte, se labró un acta de Infracción al DNU ambos sujetos por no contar con permiso de circulación ante la emergencia sanitaria que atraviesa la provincia por la pandemia del Covid-19.

