Clorinda: señalan que sólo el 10% de los pacientes con COVID-19 tienen aplicada la cuarta dosis

El doctor Daniel González, director del Distrito XII de Clorinda, brindó declaraciones sobre el actual estado epidemiológico en relación al coronavirus en dicha ciudad.

Este domingo 3, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Doctor Enrique Servián”, informó que en la última semana se confirmaron 1.710 resultados positivos de coronavirus.

En referencia, el médico subrayó que “Clorinda no está ajena a esta situación” y manifestó que de aquí viene “la importancia de la aplicación de la cuarta dosis”.

Refiriéndose específicamente a dicha ciudad, brindó números para que “así las personas comprendan lo que está sucediendo” y señaló que “de los 100 casos activos, 60 pacientes tienen dos dosis, 30 tres y solamente 10 los cuatro componentes”.

En esta línea, sostuvo que “esto demuestra que cuantos más ciudadanos con dosis aplicadas haya, menos son los casos positivos”.

“Estos números nos van cantando la importancia de aplicarse los componentes de refuerzo”, aseveró y pidió “que no se dejen influenciar por comentarios negativos”, señalando que a lo mejor son válidos como experiencias particulares por algún efecto adverso, pero “esto no puede pesar más que el beneficio de protección”.

Asimismo, se dirigió a la sociedad formoseña, solicitándoles que “se apliquen las vacunas de refuerzo” y en este punto, recordó que “están disponibles los puntos fijos de inoculación”.

Señaló que se encuentran abiertos de lunes a sábado a partir de las 8 horas y reflexionó que “lo hagamos por nosotros y por nuestros adultos mayores que son los más propensos a pasar mal esta enfermedad”.

En el mismo sentido, destacó la participación de la comunidad formoseña en las campañas de inmunización, y realzó el porcentaje de vacunación que registra la provincia.

“Contamos con el 99% de población objetivo con una dosis, el 96% con dos, el 90% con tres, pero sólo un 40% con cuatro dosis”, consignó, y subrayó que este último número “nos está marcando la pauta y podría ser una de las explicaciones de por qué se están incrementando los números de diagnósticos positivos, convirtiéndose quizás esta situación en una nueva ola”.

Finalmente recordó que “la vacuna salva vidas, es totalmente gratuita y tenemos un Gobierno provincial que se ocupa y preocupa por la salud de las personas”.

