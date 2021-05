Tenía Covid-19 y murió camino al hospital por falta de oxígeno

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Aníbal Villalba de 47 años, oriundo de la localidad de Clorinda, falleció ayer a la mañana mientras era trasladado por familiares al hospital en una camioneta, quienes afirmaron que el mismo era positivo de Covid-19 y necesitaba oxígeno.

El hombre fue trasladado desde su domicilio, en donde se encontraba aislado, hasta el hospital de la localidad de Clorinda en la camioneta de su hermano, luego de que su cuadro de salud empeorara nuevamente como consecuencia de la infección por coronavirus.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Darío -hermano de la víctima- dijo que decidieron llevarlo de forma particular luego de haber solicitado una ambulancia del SIPEC que no acudió al lugar.

“Los de la ambulancia no respondían, no fueron a buscarlo, lo traje en una camioneta particular. Quedó sin aire y murió antes de llegar a que le brinden asistencia médica. Lo alzamos con vida de casa, pero falleció lastimosamente por el camino”, comenzó diciendo el mismo.

Seguidamente, confió que Aníbal se encontraba en su domicilio luego de haber dado resultado positivo a coronavirus y estar aislado, primero en un hotel y luego estar internado en un hospital.

“Él dio positivo a Covid-19 y estaba muy grave. Lo llevaron a un hotel para el supuesto ‘aislamiento’, nadie le prestaba atención ahí. Él estaba en el hotel ‘Del Rio’, creo que 2 o 3 días, y después lo dejaron salir. Estando mal lo dejaron salir. Y estos últimos días ya no podía respirar, era muy mala su situación y lo trajeron al hospital de vuelta donde le pusieron oxígeno. Ayer fue a la casa a la tarde, se sentía muy mal y pasó lo que pasó”, aseveró.

Asimismo, el hombre responsabilizó al personal de salud del nosocomio local, ya que cree que “por falta de atención médica mi hermano murió”.

“No entiendo por qué no lo asistieron con oxigeno, eso es lo que estamos reclamando nosotros, si nada más le faltaba eso. En estos momentos iba a estar con nosotros todavía si hacían las cosas bien”, lamentó.

“En la camionera de uno de mis hermanos lo tuvimos que alzar porque la ambulancia no llegaba. Estamos reclamando porque no se le asistió, porque lo dejaron salir siendo que se sabía que le faltaba oxigeno”, reiteró el hombre.

“Él no tenía que morir, debía estar con vida, pero por falta de atención lo dejaron salir y fue a morir. Prácticamente le dijeron ‘vaya a morir a otro a lado'”, concluyó diciendo indignado.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp