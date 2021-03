Cobra intensidad el plan de recolección de residuos voluminosos en distintos sectores del ejido urbano

Compartir

Desde la Dirección de Gestión Ambiental de la comuna capitalina continúan profundizando el plan de recolección de residuos convencionales y no convencionales, como así también la recuperación de espacios verdes, con la finalidad de mantener la ciudad limpia, saludable y ordenada.

Al referirse a las tareas realizadas, el director de Gestión Ambiental, Julio Vargas, expresó: “Desde el inicio de la pandemia, todas las áreas del Municipio han puesto en marcha un ambicioso plan para mantener la higiene urbana, el cual incluye los programas de descacharrizado, erradicación de microbasurales y recuperación de espacios verdes, sumados a los intensos trabajos de recolección de residuos domiciliarios en todos los barrios”.

Del mismo modo, anunció que “en los próximos días distribuiremos por toda la ciudad más de 80 nuevos contenedores de basura, que se sumarán a las numerosas cajas roll off que ya están dispuestas en distintos sectores para que los vecinos eviten arrojar la basura en lugares no permitidos”.

Al mismo tiempo, el funcionario destacó que “actualmente estamos levantando más de 300 toneladas diarias de basura y las trasladamos al vaciadero municipal, lo que demuestra el gran compromiso de la gestión del intendente Jorge Jofré para mantener la higiene urbana y el cuidado del medio ambiente”.

En ese sentido, precisó que durante las jornadas del jueves 4 y viernes 5, cuadrillas comunales y cooperativistas, utilizando camiones y máquinas, procedieron a la recolección de todo tipo de residuos voluminosos, como ramas, chatarras y escombros, en los barrios:

Santa Rosa, Villa Hermosa, Fonavi, Incone, Coluccio, Parque Urbano, Caracolito, San Pedro, Lote 4, San Francisco, San Miguel, Guadalupe, Don Bosco, San Martín e Independencia.

Las mismas tareas de limpieza integral –señaló Vargas- se realizaron en los barrios 20 de

Julio, Simón Bolívar, Eva Perón, República Argentina y El Porvenir, en la Jurisdicción Cinco, y en la extensión de las avenidas Senador Tomás, de Los Constituyentes, Ribereña y Soldado Formoseño.

“Además, a través de la implementación del Plan Bio –el cual se llevó a cabo en los barrios Fleming y Juan Manuel de Rosas- ya llevamos más de 140 espacios recuperados en distintas zonas del ejido urbano y estamos logrando que los vecinos y vecinas tomen conciencia de los peligros que genera para la salud la acumulación de basura en la vía pública”, concluyó.

