Coinciden que Carbajal representa el consenso y la expresión de los movimientos internos de la UCR

Las ex diputadas provinciales y reconocidas dirigentes del radicalismo, Bibiana Babini y Carmen Ramírez, manifestaron que la convención partidaria de hoy “tiene la responsabilidad de dar legalidad a la designación del dr Fernando Carbajal como candidato a gobernador por el radicalismo”.

En un documento titulado “la convención que puede cambar la historia”, las ex legisladoras señalan que “cuando estamos a horas de la convención de la Unión Cívica Radical, que puede ser una bisagra en la historia partidaria, es difícil permanecer indiferente”.

Consideran que “sin duda, a esta altura de nuestras vidas política y personal, sólo nos anima el agradecimiento a la UCR por la honra de pertenecer y haberla representado”.

Con respecto a la convención, remarcaron que la misma “puede hacer historia, porque tiene la responsabilidad de dar la legalidad suficiente y necesaria a la designación como candidato a gobernador al dr Fernando Carbajal, que representa el consenso y la expresión de las líneas internas partidarias, tal se manifestaron públicamente en el acto de proclamación del 2 de diciembre pasado, ante la presencia del presidente del partido, dr Gerardo Morales, nuestras representantes a nivel nacional, el diputado Ricardo Buryaila, el senador Luis Naidenoff, junto al diputado Facundo Manes y con el valioso marco de los diputados provinciales, concejales y distinguidos referentes y dirigentes de la UCR”.

Remarcaron que “este significativo y trascendente hecho político no solo fue una señal de fortalecimiento interno, sino la puesta en acto de la firme voluntad y decisión del partido de avanzar para ganar el gobierno provincial, terminar con el régimen que se critica y denuncia, para mostrar, más que un discurso, la actitud y vocación de poder necesarios para ser creíbles ante la ciudadanía”.

“Decíamos también que esta convención puede hacer historia porque erigirá un candidato a gobernador, con las condiciones que los tiempos políticos requieren, capacidad, honestidad, compromiso social, vocación de poder, todos atributos probados que sumados a un programa de gobierno producto de la construcción colectiva, lo alejan de toda improvisación y lo consolida exhibiendo la certeza que el ciudadano necesita y el pueblo se merece”, añadieron Babini y Ramírez en su documento.

Asimismo, aseguraron que la convención puede hacer historia “porque después de casi una década la Convención podrá instruir a sus apoderados a sostener la candidatura del dr Fernando Carbajal por la UCR ante la mesa de la Confederación del Frente Amplio Formoseño, porque nuestro partido por territorialidad, caudal electoral, estructura, condiciones del candidato y sumado al renunciamiento en las dos últimas elecciones a llevar candidato propio, no sólo se lo merece sino que la sociedad lo requiere y necesita”.

“El consenso es necesario, mas si no es posible, la resolución democrática debe ser la respuesta, la que el radicalismo por esencia y convicción doctrinaria jamás puede eludir”.

“El tiempo y la vida puede ubicarnos en distintos escenarios, lo que nunca serán distinto serán los principios y las convicciones, sostenidas en ellas, desde el amor y el agradecimiento a nuestro partido, aspiramos a que sea esta la convención de la Unión Cívica Radical que sí pueda cambiar la historia de Formosa”, concluye el pronunciamiento de Bibiana Babini y Carmen Ramírez.

Relacionado