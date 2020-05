Colectivo que planeaba llegar a Formosa desde el sur, deberá esperar la autorización de la provincia

Compartir

Linkedin Print

El director de Transporte de la provincia, Pablo Córdoba, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió al viaje que iba a realizar ayer un colectivo desde El Calafate (Santa Cruz) trayendo más de 40 formoseños hacia la provincia, algo que finalmente no se pudo realizar debido a que no contaban con la autorización para el ingreso que sin excepción deben tener aprobada, teniendo en cuenta la pandemia de coronavirus y las estrictas medidas preventivas que se adoptan, más teniendo en cuenta que Formosa no cuenta con casos positivos y busca continuar así.

«Nos enteramos el domingo a través de unos medios de comunicación de El Calafate donde en varios portales, incluso en el portal oficial del municipio anunciaban como una especie de llamado a todos los formoseños que estaban en la ciudad para regresar este lunes en la empresa Vía Bariloche, cuando chequeamos esto nos dimos cuenta que no habían solicitado el permiso de ingreso a la provincia, ante que nada hay un protocolo nacional en materia de transporte que establece que se necesita el consentimiento de la provincia de destino, de la ciudad y de la jurisdicción o provincia de origen del micro, ahí recién el Ministerio de Transporte autoriza esa unidad para que excepcionalmente pueda transitar las rutas teniendo en cuenta que está prohibido todo tipo de transporte de pasajeros, cuando chequeamos esto no habían solicitado el permiso correspondiente teniendo en cuenta que acá tienen que venir a cumplir con el aislamiento obligatorio, por ese motivo nos pusimos en contacto de manera inmediata con los responsables de dicha empresa a los fines de solicitarle que remitan la lista de pasajeros y aclararles que por el momento no van a poder viajar porque se tienen ya los cupos disponibles para esta semana, el Consejo de Atención Integral me informó que sí van a poder volver pero en forma ordenada cuando exista el cupo pertinente», dijo.

«Cabe aclarar que muchos de estos pasajeros que se pasaron a la empresa ya contaban con autorización de un minibús que había tramitado el permiso para el día 13, para ese día teníamos un pedido con autorización para 15 pasajeros que estarían entrando a Formosa el día 15 de mayo, ellos cumplieron con el petitorio de inscribirse en la página, se le autorizó, teníamos previsto todo lo que es el ingreso a la provincia pero no para los más de 40 que estaban estipulados para esta empresa que pudo gestionar sin contar con los permisos pertinentes», aclaró.

«Los formoseños que se encuentran varados deben aguardar tranquilos que van a regresar, se está viendo si va a ser el fin de semana o los primeros días de la semana que viene para otorgarles el turno, sobre todo para el cumplimiento del aislamiento obligatorio que es lo que haremos teniendo en cuenta que ya se recibieron varios grupos contingentes que llegaron del sur, también salió un micro de Buenos Aires con un contingente varado en CABA, así se está reubicando a toda la gente que va tramitando, ni hablar de la gente que viene por sus propios medios e ingresan a la provincia», detalló.

Asimismo señaló que quienes quieran volver, «tienen que ingresar a la página www.formosa.gob.ar/coronavirus y allí completar el formulario online que los autorice y una vez que le den la fecha de ingreso pueden regresar a Formosa para cumplir con el aislamiento y luego estar con su familia», explicó.

«Esta semana está viniendo un micro de Buenos Aires, se están analizando otros casos particulares que el Consejo tiene en agenda provoque ellos analizan en virtud de la disponibilidad de camas, también adelantaron que se están ultimando detalle para lo que va a ser el Juan Pablo II que también va a permitir descomprimir un poco esto y va a facilitar que más formoseños puedan venir a cumplir la cuarentena y después estar de regreso en sus casas», indicó.

Para finalizar transmitió tranquilidad a los formoseños varados en distintos puntos del país y aseguró que «todos van a volver, estamos trabajando prácticamente las 24 horas porque estas contingencias surgen los fines de semana, las autoridades de nación también están trabajando para emitirnos los permisos correspondientes en tiempo y forma, se está trabajando intensamente y bien por el momento».

Jesús, formoseño varado

Jesús, uno de los más de 40 formoseños que buscaban regresar desde El Calafate explicó la situación de la mayoría de los que están allí y que fueron en busca de trabajo, algo que quedó truncado con la pandemia.

«Estoy acá desde hace unos 5 meses, vine buscando trabajo, me costó conseguir pero ahora sí estoy trabajando, el tema es que se viene el frío y otra vez se paraliza todo por este tema, peor por el tema de la cuarentena, está muy difícil trabajar para muchos, yo más o menos la estoy remando peor hay otros que no tienen ni para comer, no tienen nada de nada, somos todos de un grupo que queremos viajar a Formosa. Teníamos que salir de acá porque estaba todo listo, habíamos averiguado todo, pero nos dijeron que no se va a poder, que se suspendió porque hay que esperar el permiso», detalló.

«También hay una trafic que sale el 13 de mayo que pagaron 19.200 pesos cada uno por el viaje, nosotros íbamos a pagar unos 13 mil pesos para viajar, éramos más o menos 35 formoseños y ahora vamos a tener que esperar, ya teníamos todo listo para salir directamente, pero nos avisaron que no había autorización para llegar», lamentó.

«Habíamos rellenado los permisos, completado todo lo que nos pedían, era un trámite que hicimos por internet pero no nos decía fecha ni nada, solo número de trámite, con eso supuestamente podíamos a entrar a Formosa, hace unos 3 meses que estamos armando viaje, el tema es que hay muchos que ya están sin nada, apenas llegaron con el pasaje, viven de lo que les dan de ayuda de mercadería pero entregan cada 15 días, con eso están aguantando, pero tampoco es mucho, se pone difícil por eso hay gente que no tiene nada más, muchos tienen familia, están sin trabajo pero ya estamos en el punto de que ni podemos ayudar porque nos vamos a quedar sin plata», relató.

«Muchos vinimos por la temporada de trabajo que dura unos 8 meses y después ya termina todo para todos, no hay más nada, empieza el frio y todo se termina, ahora hace un frio impresionante y no hay nada, queda desolado para todos, siempre fue así por eso necesitamos que nos dejen entrar a la provincia. Desde la empresa nos devolvieron a todos los pasajes hasta que se solucione esto, supuestamente ellos tenían todo pero ahora tenemos que esperar de nuevo, van a resolver esto y ahí recién vamos a poder viajar», finalizó.