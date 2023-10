Combustible: este jueves podría normalizarse el abastecimiento

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicios del NEA e integrante del CECHA, Faruk Jalaf aseguró que el problema del faltante de combustibles es por la menor disponibilidad que envían las petroleras y el cupo que a fin de mes se acaba. “Envían menos combustible y por cupo para cada Estación, cuando se acaba ese cupo ya no mandan más, se debe esperar al mes próximo”, dijo y estimó que en las provincias del norte recién desde el jueves podría comenzar a normalizarse la situación.

“Ya hora se nota mas porque cada vez seguimos más retrasado en el valor del producto, cada vez nuestro margen es menor, y tenemos un cupo al mes anterior, entonces las estaciones de servicios tienen que suplir las ventas de las estaciones de bandera blanca que no tienen combustible; estamos a fin de mese que ya se cumplió el cupo, es decir, ya se cumplió la cantidad máxima que te entrega la petrolera por mes y con eso hay que arreglarse”, comenzó explicando

Seguidamente añadió que “el combustible al mayorista (le dicen agro diesel o venta mayorista) tienen un precio mas caro, entonces mucha gente que antes compraba ahí también se dirigió a las estaciones porque le sale mucho más barato, entonces estas seguidillas de cosas producen que las estaciones se vayan quedando sin combustibles”

Consultado si es que el cupo va disminuyendo conforme pasa el tiempo, respondió que sí y que “especialmente YPF porque tiene una de las refinerías paradas, se le dice ‘parada técnica’ porque una vez al año se cierra esa refinería, se repara todo lo que hay que reparar, se pone al día para que funcione lo otros meses que faltan del año”.

Consultado por la normalización de la situación, principalmente para las provincias del norte, dejó en claro que no se va a regularizar en 48 horas porque “el cupo comienza el 1, es decir que hasta esa fecha no nos van a enviar combustible; en las ciudades próximas a los centros de distribución como Buenos Aires, Rosario, Córdoba o Mendoza que tienen su propia refinería probablemente el primero ya tengan combustible, pero los que estamos en el norte recién vamos a ir reponiendo el combustible el día 2 porque el cupo del nuevo mes se abrió”.

Por otro lado, Jalaf dejó en claro que “no somos formadores de precios, ni siquiera productores” y que “a nosotros nos interesa vender, porque mientras más vendemos podemos mantener la estructura, pero con un cupo y un precio congelado no podemos cubrir nuestros costos”.

Finalmente, cuando se le preguntó si el mes que viene se podría repetir esta problemática respondió: “el mes que viene probablemente ya hayan pasado las elecciones que es algo importante, se puede planificar algo en ese panorama, quizás ya esté funcionando la refinería que está parada y podría haber soluciones respecto a que el Estado mejore la situación de la importación. Todo depende de… nosotros no podemos ni siquiera decir qué va a pasar mañana”.