Comenzaron los problemas en la nueva sede de IASEP: “El edificio es muy lindo, pero no mejoró la atención”, dijo un afiliado

Tras la inauguración de la nueva sede de IASEP, sita en Rivadavia 376, comenzaron los primeros problemas ya que los afiliados aseguran que la atención es lenta a causa del sistema y terminan todos aglomerados nuevamente.

“No mejoró la atención, se ve que ni siquiera probaron el sistema porque la gente vino y se agolpó y hasta ahora funciona mal. Todo es muy lindo pero el servicio es malo”, sostuvo un afiliado al hablar con el Grupo de Medios TVO.

Añadió que “se pierde mucho tiempo por la fila” y que “no abrir una sede más en las mismas condiciones no es la solución, deberían implementar otro sistema”.

Todavía no le encontraron la vuelta para dar respuestas efectivas a los afiliados. “Ahora voy a hacer como siempre, pagar a una persona para que me haga los trámites porque yo no tengo tiempo para perder acá”.

“Lamentablemente no cambió nada, el edificio es hermoso pero el problema es el mismo”, cerró.

