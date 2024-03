Comenzó el Festival Regional Universitario de Cortos en la UNaF

Durante el transcurso de la mañana de este jueves 21 se llevó a cabo en el microcine del campus de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), la apertura del Festival Regional Universitario de Cortos.

El evento, que es organizado por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria y el Centro de Producción Audiovisual (CEPA) de la UNaF, convoca a realizadores de cortometrajes de Formosa, Corrientes y Misiones.

Rodrigo Galarza, secretario de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria, destacó que “esto es algo nuevo que se realiza en nuestra casa de estudios. Todas las nuevas propuestas nos llenan de incertidumbre, pero si no las llevamos a cabo quedan en el tintero, y tenemos que organizar una primera edición para ver qué ajustar para concretar la segunda”.

“Esta edición nos está enseñando mucho, mostrándonos lo que tenemos que mejorar, pero son cosas que siempre suceden en la organización de esta clase de eventos. Para nosotros fue una gran alegría que el CEPA decida concretar este festival, sobre todo porque muchos de los cortos que se van a presentar forman parte del trabajo del personal de nuestra universidad”.

“Este festival viene para quedarse, y cuenta con el acompañamiento de la UNaF marcando un antes y un después en la difusión de nuestras producciones audiovisuales”, subrayó Galarza.

El Prof. David Yegros, director del CEPA, agradeció al equipo de su dependencia “porque se ha hecho un trabajo encomiable pese a las dificultades climáticas que nos obligaron a trasladarnos al microcine, lugar más que adecuado para un festival de cortos. Estoy muy contento por lo que implica organizar este evento y por el trabajo que llevaron a cabo los miembros del área en la realización del corto ’35 años de autonomía universitaria, un recorrido en la democracia’”.

“También tenemos otras realizaciones que llegan de la mano de productores independientes y de otras universidades como la UNaM y la UNNE. Esto es para que la comunidad venga a disfrutar del cine, es libre y gratuito. Queremos destacar que detrás de cada producción, hay mucho esfuerzo de gente que se anima a mostrar sus producciones de forma gratuita, y esto hay que apoyarlo”, señaló el Prof. Yegros.

El Dr. Carlos Pelozo, docente de la UNaF, quien participó del documental “35 años de autonomía universitaria, un recorrido en la democracia”, dijo estar “emocionado por hacerme partícipe de esto. Me tocó contar algunas anécdotas porque son cosas que deben quedar ya que están dentro de nuestras experiencias, entre ellas algunos proyectos que no llegaron a concretarse, pero todo es parte de nuestras vidas”.

“La universidad es como un niño que nació, fue madurando y aprendió a caminar. Los docentes fuimos capacitándonos y formando nuevos profesionales. Podemos decir que la UNaF tiene una gran cantidad de buenos profesionales formados en ella”, aseguró el docente.

También brindó declaraciones el actor Alejandro Beck, al igual que Enrique Tor, editor de efectos especiales del equipo de producción de la serie “Historias Clandestinas”.

En un primer término, Beck contó que “mi función fue actuar porque soy actor. Uno se convierte en actor por lo que te genera como persona, no por lo que te deja en el bolsillo, que normalmente es poco. Pertenecer a esta cosa de mostrar lo que es la historia de Formosa, es realmente un privilegio. Es difícil pero a la vez lo más maravilloso que existe es interpretar a otra persona”.

A su turno, Tor dijo que “esto nace como una especie de idea de producción, al ser un corto que estaba ambientado hace bastante tiempo atrás, involucraba mucha gente como extras, actores paraguayos, había que cortar la avenida del cine a la noche, coordinar mucho tiempo antes, entonces la decisión fue hacerlo en 3D”.

Alejandro Vinterzy, quien también actuó en este ciclo, comentó que “esta fue una de mis primeras experiencias como actor, y fue bueno porque me dio pie para tener varias propuestas para este año, por lo cual estoy muy agradecido por haber representado este papel”.