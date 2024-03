La ATM reclama que municipales de Formosa lleguen al piso salarial de $280.000

Fabian Rodríguez, secretario general de la Asociación Trabajadores Municipales de Formosa, dialogó con el Grupo de Medios TVO sobre el pedido de que los empleados de la Comuna capitalina reciban incrementos salariales que les permita llegar al piso de los $280.000.

“El miércoles me reuní con concejales del bloque justicialista, le pedimos una audiencia para interiorizarlos de lo que está ocurriendo en la Municipalidad, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo”, comenzó diciendo el sindicalista.

Seguidamente agregó: “en la reunión tratamos muchos temas, pero el principal fue el que no llegamos a los 280 mil con el 25% de aumento, que es el piso salarial de los municipales porque el Intendente se adhirió a lo que el Gobernador dispuso”.

Consultado si se ha realizado un planteo al Municipio, y si pudieron hablar con el propio intendente respondió que “lo primero que hicimos fue charlar con los concejales, yo personalmente le escribí una o dos veces al Señor Intendente para ver si nos podía recibir, pero ante la ausencia de respuestas la semana que viene estaríamos haciendo la nota formal de pedido de audiencia para tratar varios puntos”.

Por otro lado, Rodríguez indicó que además de la cuestión salarial, también existen “maltratos hacia los compañeros” ya que “vemos que no se respeta el organigrama estructural municipal, porque cualquier monotributista que ingresa sin ningún tipo de aval documental es el Jefe de un empleado con categoría y 30 años de servicios, en las diferentes áreas hay muchas cosas que están mal”.

“Queremos ver la posibilidad de tratarlo con el Intendente para solucionarlo”, sentenció.