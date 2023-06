Comenzó la obra civil para la instalación de empresa brasilera que producirá arrabio

Se dio inicio formal a la construcción de la planta industrial de biosiderurgia en el predio del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación de Formosa, con una inversión total de aproximadamente 65.000.000 dólares y que generará alrededor de 3500 puestos de trabajo, directos e indirectos.

En el marco del Proyecto de Inversión Industrial, comenzó el movimiento de suelo para la ubicación de la empresa brasilera Modulax, en asociación con FGV-Fundação Getúlio Vargas, que operará un complejo de acero sostenible integrado con una planta termoeléctrica y plantas de carbonización en la provincia de Formosa, Argentina.

El proyecto consiste en la construcción de una planta de acero verde compuesta por un alto horno de 160 metros cúbicos y una planta termoeléctrica de biomasa con una capacidad instalada de 6 MW.

El alto horno producirá 144 mil toneladas de arrabio por año que se destinarán a la exportación. La termoeléctrica producirá alrededor de 56 mil MW de energía eléctrica por año y se venderá a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).

La empresa, que lleva adelante métodos de producción de arrabio de manera sustentable y ecológica, se instaló en el área de desarrollo industrial del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, y este jueves 15 comenzó con la obra civil, de fundaciones.

“Estamos en la etapa de fundaciones y de concreto para recibir los equipos. Comenzó el desarrollo y no nos vamos a detener, vamos a concluir la instalación para empezar a producir lo más pronto posible”, explicó el presidente de la empresa brasilera Modulax Siderurgia, Geraldo Básques.

Señaló que empresas locales están aportando los materiales para el inicio de la obra civil, mientras que de Brasil se importará la infraestructura industrial importante de tecnología.

El empresario señaló que se utilizará “lo máximo posible” mano de obra formoseña, que luego en la etapa industrial será capacitada tanto en las fábricas de Brasil, como de África, sumando así mano de obra especializada a la provincia.

Señaló que la empresa traerá a la provincia “desarrollo y transferencia tecnológica” y valoró el apoyo institucional que reciben del Gobierno provincial para la instalación de la industrial.

“Sin el apoyo institucional del Gobierno, es imposible, en cualquier ámbito, aquí no tenemos un camino fácil, pero la gente tiene voluntad y receptividad de ayudar. Una de las cosas que nos atrajo a Formosa es la voluntad de desarrollo que tiene este Gobierno, sin eso no lo lograríamos”, argumentó.

Detalló que el terreno donde se instala la fábrica ya cuenta con toda la infraestructura básica: energía eléctrica, alumbrado, agua e internet y comentó que esta primera parte podría demandar un plazo de año y medio, e incluso adelantarse.

“Vamos a producir arrabio, es la base para la producción del acero, todo el acero del mundo antes pasó por arrabio. Acá haremos la primera parte por ahora, pero tenemos el plan de producir tubos, luego en el futuro, acero para la distribución de interna y exportación”, subrayó.

El ministro de la Producción y Ambiente de Formosa, Alejandro García; el secretario de Ciencia y Tecnología de Formosa, el ingeniero Julio Aráoz; y el subsecretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Hugo Bay; acompañaron la jornada.

Mano de obra formoseña

También se refirió a la obra el gerente de la empresa, el ingeniero Paulo Labaque, indicando que se encuentran en la etapa inicial, trabajando con los pilotes, cabezales y vigas, “para después continuar con la parte metálica”.

“Está en buen desarrollo; estamos finalizando la preparación del terreno y el movimiento del suelo”, afirmó, agregando que ya está la energía eléctrica, iluminación, agua y servicio de internet.

En esa línea, destacó que “tenemos gran parte de la estructura metálica que está hecha por manos formoseñas de una empresa local”.

“Estamos planeando que la obra termine en dos años, pero vamos a trabajar para que finalice antes. Incluso, los movimientos del terreno y la red interna también están hechos por formoseños”, añadió.

De esa manera, aseveró que “vamos a continuar generando empleo para los formoseños y las formoseñas”, remarcando el apoyo permanente del Gobierno de la provincia en este gran proyecto industrial.