Comerciante protagonizó incidentes en inmediaciones al mástil municipal

Un conocido comerciante protagonizó incidentes a metros del lugar donde se llevaría a cabo una breve ceremonia por el Día de la Bandera, la cual sería sin público debido a la actual pandemia del coronavirus.

A tempranas horas de la mañana de ayer, efectivos de la Policía provincial implantaron un operativo de seguridad en inmediaciones al Mástil Municipal donde estaba prevista una breve ceremonia por el Día de la Bandera, encabezada por el gobernador Gildo Insfrán, junto a los integrantes del Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19.

A raíz de la actual situación de pandemia de coronavirus, este tipo de actos se realiza sin la presencia de público.

En ese sentido, alrededor de las 8 horas llegó al lugar un conocido comerciante junto a otras dos personas más con intenciones de ingresar hasta el lugar de la ceremonia, situación por la cual el jefe a cargo del operativo les explicó que no podían, en virtud a las medidas sanitarias que lleva adelante el Gobierno.

Se les dijo que no estaba permitido la participación del público en general a fin de evitar la aglomeración de personas que pongan en riesgo la salud y la vida de todos, explicación que no conformó al comerciante y tras proferir insultos a los uniformados, se abalanzo contra el cordón policial con el fin de llegar al mástil, tornándose más agresivo.

Incluso increpó al jefe a cargo del operativo, realizando filmaciones en vivo en las redes sociales, siendo reiterativo con sus dichos, alterando con su accionar la tranquilidad y el orden público en el sector para luego marcharse ofuscado del sitio.

En la Comisaría Primera se iniciaron las actuaciones legales, con intervención del Juzgado en turno.

