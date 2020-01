Comerciantes aseguraron que bajó la venta tras ordenanza que regula uso de pirotecnia

Compartir

Vendedores de la zona del mercadito paraguayo que durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo tuvieron dispuesta una peatonal en el sector para realizar la venta de pirotecnia lumínica, que tras aprobación de una ordenanza es la única permitida junto con las cañitas voladoras y el «chaski boom» que tienen un bajo estruendo, explicaron que tras esta restricción, bajaron las ventas.

«En Navidad tuvimos habilitada dos días la peatonal, dos días para cada fiesta, el primer día que fue el 23 de diciembre estuvo floja la venta, el segundo día repuntó un poco más pero estuvo tranquilo, no se vendió mucho. Es el primer año que se implementa esta ordenanza de solo pirotecnia lumínica, ahora para Año Nuevo se vendió mucho menos, bajó quizás en un 50% la venta a comparación de años anteriores, es un montón», dijo preocupado un comerciante.

Al ser consultado sobre si esto sucede porque los productos lumínicos son más caros, aclaró que «en realidad las personas mismas dejan de usar pirotecnia, se hacen campañas y adoptan esta medida de directamente no usar. Los precios están dentro de todo accesibles, hay variedad económica en casi todos, pero por ahí la gente elige directamente no comprar».

De la misma forma otra comerciante señaló que «hoy en día las cosas cambiaron y si bien nos adaptamos a los nuevos tiempos se nota que la gente compra menos, muchos llevaban chaski boom y bengalas para sus hijos chicos, pero no más que eso. Las ventas bajaron muchísimo, ya no tiene salida vender pirotecnia».