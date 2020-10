Comercio espera un repunte de las ventas por el Día de la Madre

Compartir

Ante la llegada del Día de la Madre que se celebra el domingo 18 de octubre, comercios de distintos rubros de la ciudad aguardan con “esperanza” poder tener un repunte en las ventas ya que es uno de los días donde más ventas se registran en el año.

En ese sentido Walter Ríos, gerente de Cetrogar, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que apuestan a los artefactos electrónicos como lo más elegido para regalar en la fecha especial, asegurando que cuentan con el stock necesario pese al difícil momento que atraviesan por la pandemia de coronavirus.

“Estamos con mucha esperanza, tenemos el local lleno de mercadería tratando de que se conozcan las buenas ofertas que hay, la gente que hoy nos visita y que camina mucho la ciudad pueda descubrir lo que más le beneficia y aproveche las opciones, dentro de las cosas hoy se vende mucho la tecnología que no había en este momento, no obstante hemos logrado conseguir stock de estos productos, celulares, notebooks, televisores y por supuesto los artículos de cuidado personal, comodidades para la casa como lavarropas, cocina, pequeños electrodomésticos”, destacó.

“Hoy nuestras madres son mucho más tecnológicas, no son aquellas que solo necesitaban comodidad en su casa y en su cocina, tienen que trabajar dentro de la casa, para eso necesitan conectarse en la web por ejemplo y una de las cosas que más se necesitan son computadoras, celulares, también puede servir lo de televisores y una cosa importante, para movilizarse en una ciudad como Formosa necesitamos una moto y todo eso está en Cetrogar, nosotros contamos con stock, los calores van a dar también una necesidad de cubrir espacios con aires acondicionados con los que contamos, por supuesto la infaltable línea blanca que son heladeras, cocinas y lavarropas”, detalló Ríos.

Asimismo contó que para esta fecha especial “tenemos grandes expectativas, entendemos que la gente en esta instancia está saliendo de la situación de preocupación que tenía en un principio y está definiendo los proyectos que tenía, las necesidades las está plasmando en obras”.

También dijo que cuentan con los programas Ahora 12 y Ahora 18 que brindan más accesibilidad a los clientes. “Por suerte estamos trabajando con eso, estamos esperando con gran esperanza este día, tenemos la exceptiva de estos planes e incluso tenemos la línea de crédito personal que es en pesos y cuotas fijas las cuales no se indexan con el tiempo y eso es importante en un momento como el actual”.

Al ser consultado sobre si los planes Ahora 12 y 18 tienen un plazo de gracia de pago hasta el 2021, explicó que “eso es un arreglo que tienen los usuarios con sus bancos, los vencimientos se dan dependiendo de qué banco sea, lo que hay que tener en cuenta es que el cierre de la tarjeta se produzca posterior a la compra para poder ir al pago el otro mes”.

Para finalizar reconoció que los productos que comercializan han sufrido incrementos, “han aumentado, nuestro rubro está entre los más castigados por la pandemia porque hubo un parate en todo lo que es importación y aquellas empresas que por ahí fabricaban en el país estaban interrumpiendo su trabajo y ahora lo están haciendo con personal medido, bajo ciertas normas que imposibilitan contar con el stock necesario”