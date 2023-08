Comienza este jueves la feria provincial de educación, ciencia y tecnología 2023

Dará inicio este jueves 3 la Feria Provincial de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología 2023, que tendrá como sedes la E.P.E.S. N°51 “José Gervasio Artigas” y la E.P.E.S. N°52 “Monona Donkin” de la ciudad de Formosa.

La actividad se cumplirá los días 3 y 4 de agosto, en el horario de 8 a 18,30 horas en ambas instituciones y nucleará a 250 trabajos provenientes de las nueve delegaciones del ministerio de Cultura y Educación de toda la provincia.

En la EPES N°51 se instalarán los stands de nivel Inicial, Primario, mientras que en la EPES N°52 lo hará el nivel Secundario, Técnico, Superior y Permanente.

El acto de apertura tendrá lugar el jueves a las 9 horas en la EPES N°51, mientras que el cierre y nominación será el viernes 4 a las 13 horas.

“De todo el grupo de 250 trabajos, tenemos un cupo de 31 trabajos que nos representarán entre el 24 al 28 de septiembre en Tecnolópolis en la instancia nacional” subrayó la coordinadora provincial de Ferias de Ciencia y Tecnología, Sandra Arrieta.

La funcionaria explicó que “Es un espacio de encuentro, no solamente del conocimiento académico en lo que respecta al sistema educativo provincial, sino también de encuentro y de vínculos que hacen muy bien a nuestra juventud, a nuestros niños”.

Subrayó que se harán presentes estudiantes provenientes desde la delegación zonal de María Cristina, comunidad ubicada en el extremo oeste provincial, distante a 170 km de Ingeniero Juárez y a unos 626 km de Formosa Capital.

“Hablamos de escuelas en feria, porque no es un evento de forma fortuita, sino que se hace un recorte, se sociabiliza el proyecto, hasta donde llegó, pero el paradigma cambió. No son los dos mejores alumnos que eran los mejores, que sabían la lección de memoria, sino que hablamos de un trabajo en equipo, con desarrollo de capacidades cognitivas, culturales, vinculares y afectivas se ponen de manifiesto” agregó.

Remarcó que en la feria “tiene que ver el aprendizaje en la resolución de problemas pero más allá del algoritmo, son soluciones de vida, que te permiten resolver situaciones que te van a tocar, donde el conocimiento se va aprendiendo con significancia, porque tiene que ver con algo que te interesa, motiva, que te promueve el aprender”.