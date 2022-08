Comité Provincial UCR: «Pasaron todos los límites para defender a CFK»

Compartir

Ante el contexto nacional que se vive por la denuncia contra el vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el Comité Provincial UCR, emitió un comunicado con la firma de su presidente Osvaldo Zárate donde acusa que «desde el Gobierno pasaron todos los límites para defenderla».

«El gobierno nacional provoca un gravísimo daño a los argentinos y en una demostración de desvergüenza, defiende con ceguera a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusada de ser jefa de una asociación ilícita que despojó al país de millones de dólares», comienza el comunicado.

Y sigue: «desde el presidente de la Nación hasta los funcionarios de menores jerarquías se solidarizan incomprensiblemente en lugar de desaprobar la corrupción y respetar la Justicia. Un repudio unánime recorre el país y pasa nuestras fronteras sumando expresiones de rechazo en los principales países del mundo democrático».

Aseguran que «las innumerables pruebas presentadas por los fiscales Federales Mola y Luciani sorprendieron por su contundencia, probando la incalculable suma en dólares que fueron desviados a los bolsillos en ese entonces, del nuevo empresario Lázaro Baez, amigo y socio de quienes gobernaron el país durante el kirchnerismo».

Expresan entonces que pocos argentinos dudan al respecto de la culpabilidad de quienes fueron «autores ideológicos» y quiénes fueron partícipes necesarios, sin embargo, llama la atención que personas sensatas, honestas en sus procederes dentro del peronismo no se atrevan a abrir la boca para enjuiciar este delito.

«Consideramos oportuno remarcar el atropello de intendentes de la provincia de Formosa en defensa corporativa de la vicepresidenta. Podría, dada su escasa importancia, olvidarse de la ‘solidaridad’ de los jefes comunales de toda la provincia, firmantes del apoyo a la acusada y quizás se los podría pasar por alto. Pero hay que señalar que la rapidez para defender actos de corrupción no se condice con la lentitud que muestran para mejorar la calidad de vida de sus pueblos y mejorar los sueldos miserables de los empleados municipales».

Invitaron a que cada uno diga qué hacen en sus localidades para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Les pedimos que tengan el valor de blanquear cuánto dinero reciben cada mes, que no se acobarden y se sinceren, tiene que ser un dato abierto cuánto les pagan a los trabajadores mensualmente y también cuánto destinan de sus fondos a las cooperativas.

«También pedimos que hagan memoria de sus bienes al momento de asumir su primer cargo público. Esa defensa de ‘la jefa’ solo se explica por el terror hacia su “conductor” o el peligro de perder sus propios privilegios».

«Los Fformoseños deben saber la verdad sobre estos personajes que, con violencia institucional, silencian a las voces opositoras. Apelamos a quienes forman parte del Partido Justicialista que no poseen los mismos privilegios, que les digan a sus dirigentes que no respetan límites, que eso solo nos lleva a la destrucción como República», sigue el comunicado de los radicales.

Y finaliza: «que la Justicia continúe actuando, todavía falta mucho. hasta que llegue ese momento lo decimos con claridad: basta de corrupción, basta de impunidad, basta de robos».

