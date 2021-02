¿Cómo continúa la salud de Karina Gao?

Compartir

Linkedin Print

“Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa. Les voy a pedir el último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos. No sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí, por favor”, escribió el viernes pasado Karina Gao en su cuenta de Instagram. La cocinera de Flor de Equipo –el ciclo que conduce Florencia Peña por la pantalla de Telefe– está embarazada de 25 semanas, dio positivo de coronavirus y su cuadro se complicó durante su internación, motivo por el cual los profesionales debieron inducirla al coma farmacológico.

Desde entonces, sus familiares decidieron mantener en la intimidad los partes médicos que le informan la evolución de la salud de la también influencer de 36 años. Hasta la semana pasada era ella quien contaba cómo venía transitando la enfermedad, a través de la cuenta de Instagram @monpetitglouton, red social que ahora maneja uno de sus allegados y va informando sin ahondar en demasiadas precisiones.

“Gracias por todo el amor y el apoyo. A seguir rezando y enviando lindas energías para Kari”, indicaron desde la cuenta oficial de recetas de la cocinera. “No nos alcanzan las palabras para agradecer los miles de mensajes de apoyo y todo lo que están haciendo por Kari. Sigamos con esta fuerza y esta energía hermosa que es lo que ella merece y genera”, agregaron sobre Gao, que está internada en el Sanatorio Otamendi.

Nancy Pazos, en tanto, se refirió en su cuenta de Twitter a la salud de su compañera de Flor de Equipo: “Gente. Kari está evolucionando bien. Su familia ya de alta. Ella peleándola aún en terapia, entubada pero sin complicaciones lo cual es muchísimo. El bebé también bien. Sigamos en cadena de oración y de buena onda. Todo, todo suma. Pero lo que más suma es que ella lucha”.

La periodista llevó tranquilidad al asegurar que el marido de Karina y sus hijos gemelos –que también tenían coronavirus– ya superaron el cuadro y desean que la cocinera se recupere pronto y regrese con ellos a su hogar. Por otro lado, en las últimas horas, aclaró: “Su familia quiere mantener la privacidad sobre su estado de salud así que lo único que puedo decir es que el último parte médico me puso muy contenta #fuerzakari”.

“Como estos, miles de mensajes, gracias. Estamos haciendo llegar todo su amor a su familia”, escribieron desde la cuenta de Instagram de la cocinara donde replicaron varios saludos de sus seguidores. “Fuerza Kari, todo va a estar bien. Te queremos”, “De esta se sale sí o sí, de acá rezando y mandando toda la buena energía”, “Tu cuerpo descansa y da batallas, te seguiremos viendo a la vuelta de este sueño” y “Prontito va a ser todo una anécdota y vas a estar en tu casa con tus mellis y disfrutando de tu panza”, fueron algunos.

La semana pasada al abrir su programa, Flor Peña se había mostrado preocupada al darle la noticia al público: “Hoy es un día un poco triste para este grupo. Nuestra compañera Karina, a quien queremos un montón y compartimos días hermosos de mucha alegría, no la está pasando nada bien. Ella está embarazada, se le complicó muchísimo su cuadro de COVID-19. Acaba de entrar en coma inducido”.

Compartir

Linkedin Print