Cómo fue el reencuentro de Cinthia Fernández y Martín Baclini: “Me tembló todo el cuerpo”

Se separaron a mediados del 2019, pero siguieron viéndose hasta fin de año. Luego, una serie de escándalos –que incluyeron nuevas relaciones amorosas de él– hicieron que el vínculo se cortara definitivamente en medio de escandalosas declaraciones y denuncias públicas en las que ella lo acusó de machirulo.

Hace algunas semanas se reencontraron de manera virtual en un programa de televisión y si bien no hablaron de un posible reencuentro –eso, según dejaron en claro, es inviable– tampoco se dijeron de todo, como pasó otras veces. Ahora sus compromisos laborales los volverán a unir: Cinthia Fernández se suma al Cantando 2020, y su ex, Martín Baclini, será el famoso invitado para participar en el ritmo de a tres con Charlotte Caniggia.

Antes de presentarse en la pista del certamen que conducen Laurita Fernández y Ángel de Brito, la bailarina y el empresario rosarino coincidieron el viernes pasado en la productora LaFlia, en donde se sacaron la foto institucional para la promoción de sus respectivas participaciones en el programa. “Hace 10 meses que no lo veía. Me tembló el cuerpo”, admitió Cinthia este lunes en Los ángeles de la mañana, ciclo al cual se volvió a sumar después de su escandalosa salida de El show del problema, de Nicolás Magaldi.

“No estoy enamorada”, aclaró la panelista, que sostuvo que no sintió “nada” cuando vio a su ex. “Temblé porque para mí fue fuerte verlo”. De todas formas, reconoció que a veces –“en algunas ocasiones”– extraña algunas situaciones de pareja. “Pero no…”, enfatizó sobre la posibilidad de reconciliarse.

“¿Y a él le pasa algo con vos?”, preguntó Ángel de Brito. “Ah, no sé. Preguntale a él”, respondió Cinthia. Sin embargo, el conductor del ciclo de las mañanas de El Trece aclaró que Martín Baclini no quiere ir al programa por la presencia de su ex.

Durante el encuentro del viernes, Cinthia y Baclini fueron captados por las cámaras de La previa del Cantando y allí la bailarina aseguró: “Es recontra entendible mi postura. Le dije cosas fuertes, pero yo soy así. De buena, me sacás todo, pero cuando me herís o las personas que amo me hieren, soy difícil”.

Además, sostuvo que ya perdonó a su ex, pero advirtió: “Eso no quita que esto es un show y le voy a tirar palos porque también me divierte, y ya también lo procesé. A cualquiera en mi lugar le pasaría lo mismo”.

Mientras escuchaba a su ex novia, Baclini reprochó: “Donde hubo algo importante, es cualquier cosa que el primer encuentro sea en cámara”. Sin embargo, la bailarina no lo dejó continuar: “Ya pasó, ya está”, dejando entrever que no había posibilidad de un reencuentro privado.

Cinthia también contó que en el certamen de canto su coach será la misma que tenía Agustina Agazzani, quien fuera pareja de Martín Baclini. Su partenaire será Facundo Magraña, con quien Cinthia se disculpó de antemano por su performance ya que considera que no canta bien. “Yo le pedí perdón y él me dijo ‘gracias por el trabajo’”, contó.

“Estoy contenta por el laburo, pero no por el papelón que voy a hacer. Sólo por eso”, había dicho Fernández cuando le confirmaron su participación en el certamen. Y en aquel momento se comparó con Mica Viciconte: “Estoy ahí, cabeza a cabeza. No es que me tiro abajo y canto bien, créanme que no. En esta estoy abajo de un tren”.